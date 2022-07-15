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香港第五波疫情持續，本港今日新增3574宗確診個案，包括3358宗本地個案、216宗輸入個案。確診的本地個案中，有1393宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1965宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。

Read more：【編輯整理】一文睇清確診者曾到訪地方（持續更新）

14日內曾有確診者居住過的大廈名單（衞生防護中心資料）：按此

「居安抗疫」計劃下家居檢疫人士所居住的大廈名單：按此

林鄭記者會｜最新抗疫政策：按此

下載「康復紀錄二維碼」教學︰按此





7月15日更新︰







本港今日新增3574宗確診個案，包括3358宗本地個案、216宗輸入個案。確診的本地個案中，有1393宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1965宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有76宗在機場檢測陽性、有109宗於檢疫酒店確診，另有31宗在離開檢疫酒店後確診。







再多6間院舍有人染疫，涉及︰祟德安老院東分院、元朗安心居、屯門友愛護老院、仁濟護養院、靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍、保良局鄭亦之中心





當局接獲323宗學校呈報陽性個案，分別來自258間學校。過去七日，有148間學校錄得2宗或以上感染個案；有3間學校個別班別需要停課，涉及︰元朗激活幼稚園、天主教總堂區學校、救世軍中原慈善基金皇后山學校；九龍塘國際英文幼稚園有7名校車司機和1名保母確診，其中一架校車出現傳播，2名學生、1名司機和1名保母染疫，共26個學生需停課。



今日再多20宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中12宗源頭不明。





另新增38宗懷疑BA.2.12.1個案，其中19宗源頭不明。





現時有1082名確診病人留醫（新增139人），其中23人危殆，24人情況嚴重。新呈報5宗死亡個案，年齡介乎64至90歲。



佛教醫院病房群組新增82歲女病人確診，總計8名病人及5名員工確診。伊利沙伯醫院病房一名98歲病人7月14日確診，再發現3名病人檢測陽性。伊利沙伯醫院放射診斷部再多1名醫生確診，是早前個案接觸者，放射診斷部服務沒有受影響。



醫管局宣布，下周一起照顧較高風險病人的醫護人員，除每日快測外，每周兩次核酸檢測，包括涉及化療、血液透析等醫療服務，以減低院內傳播風險。











7月14日更新︰







本港今日新增3674宗確診個案，包括3417宗本地個案、257宗輸入個案。確診的本地個案中，有1365宗屬核酸檢測陽性個案，餘下2052宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有117宗在機場檢測陽性、有119宗於檢疫酒店確診，另有21宗在離開檢疫酒店後確診。







再4多間院舍有人染疫，涉及︰香港聖公會林護長者之家、牛頭角樂愉園、沙頭角護理員、香港中國婦女會王陳淑英紀念護理安老院。







當局接獲355宗學校呈報陽性個案，分別來自292間學校。過去七日，有160間學校錄得2宗或以上感染個案；有4間學校個別班別需要停課，涉及︰火炭博士山國際幼稚園、聖公會主風小學、東華三院姚達之紀念小學和鑽石山真鐸學校。







今日再多32宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中19宗源頭不明。







另新增62宗懷疑BA.2.12.1個案，其中16宗源頭不明。





近日有陽性個案在深圳灣口岸徘徊，張竹君指當局優化流程，從深圳灣口岸離境時若檢測陽性，將會即發出隔離令，送入社區隔離設施。





現時有1060名確診病人留醫（新增137人），其中20人危殆，23人情況嚴重。新呈報5宗死亡個案，年齡介乎65至90歲。







7月13日更新︰

本港今日新增3,154宗確診個案，包括2,943宗本地個案、211宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,414宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1,529宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有101宗在機場檢測陽性、有67宗於檢疫酒店確診，另有43宗在離開檢疫酒店後確診。

再多4間院舍有人染疫，涉及基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院、長青安老院、明愛恩翠苑、南華護老院（第一分院）。

當局接獲387宗學校呈報陽性個案，分別來自309間學校。過去七日，有169間學校錄得2宗或以上感染個案；有4間學校個別班別需要停課，涉及：

神召會第一小學暨幼稚園AM班；有2人確診

瑪利諾修院學校小學部4A班；有3人確診

神召會華人同工聯會景盛幼稚園K2B班；有2人確診

荃灣公立何傳耀紀念小學1B班；有3人確診

今日再多24宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中15宗源頭不明。

另新增58宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中40宗源頭不明。

現時有1,031名確診病人留醫（新增160人），其中18人危殆，30人情況嚴重；另有109人康復（100人出院）。過去二十四小時，新增2宗死亡個案。

7月12日更新︰

本港今日新增2,769宗確診個案，包括2,558宗本地個案、211宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,103宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1,455宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有135宗在機場檢測陽性、有57宗於檢疫酒店確診，另有19宗在離開檢疫酒店後確診。

再多4間院舍有人染疫，涉及2間安老院舍、2間殘疾人士院舍，包括：

西貢靈實胡平頤養院，患者已打4針

葵青青逸居，患者已打3針

沙田香港善導會秦石中途宿舍，患者已打3針；為保安員

竹園樂安居復康院舍，患者已打3針

當局接獲369宗學校呈報陽性個案，分別來自285間學校。過去七日，有164間學校錄得2宗或以上感染個案；有7間學校個別班別需要停課，涉及：

匡智紹邦晨輝學校，有1名教師確診

學之園幼稚園（凱帆薈），有3名教師確診、有5名學生確診

基督教香港信義會祥華幼稚園，有2名學生確診

香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學，有3名學生確診

香港日本人學校，有4名學生確診

九龍真光中學幼稚園部，有1名教師確診、有2名學生確診

世界龍岡學校劉皇發中學，有3名學生確診

今日再多16宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中7宗源頭不明。

另新增30宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中11宗源頭不明。

現時有982名確診病人留醫（新增135人），其中17人危殆，24人情況嚴重；另有107人康復（94人出院）。過去二十四小時，新增1宗死亡個案。

7月11日更新︰

醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會，指近日的確診個案一直徘徊在高位，令醫管局承受很大的壓力。為更精準防疫，由7月15日起，所有在家隔離的人士必須戴上電子手環，確保他們不能進入醫院、院舍等高危場所，亦不可進行要除下口罩的活動。確診者的「安心出行」系統將會轉為「紅碼」以茲識別，令防疫管理更到位嚴謹。此外，從境外抵港人士於隔離期間，其「安心出行」系統將會轉為「黃碼」，同樣限制他們不能進入醫院、院舍等高危場所，亦不可進行要除下口罩的活動。盧寵茂指，「紅碼」和「黃碼」適用於確診及境外檢疫隔離人士，與疫苗通行證不同，細節會在執行時再解釋。

本港今日新增2,863宗確診個案，包括2,611宗本地個案、252宗輸入個案。確診的本地個案中，有1,066宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1,545宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有129宗在機場檢測陽性、有109宗於檢疫酒店確診，另有14宗在離開檢疫酒店後確診。

再多1間安老院舍有人染疫，涉及香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院。

當局接獲627宗學校呈報陽性個案（今日呈報：152宗、7月10日呈報：178宗、7月9日呈報：175宗、7月8日或以前呈報：122宗），分別來自454間學校。過去七日，有234間學校錄得2宗或以上感染個案；有8間學校個別班別需要停課，涉及：

東華三院王余家潔紀念小學5B班，有3名學生確診

荃灣靈光小學6A班，有4名學生確診

九龍三育中學4B班，有4名學生確診

啟思幼稚園DN班，有2名學生確診

寶血女子中學4H班，有3名學生確診

約克國際幼稚園Red上午班，有3名學生確診

大埔匡智松嶺學校立群、立善至美班、成美班，有2名學生確診

中華基督教會望覺堂啟愛學校中六，有2名學生確診

今日再多19宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中6宗源頭不明。

另新增36宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中19宗源頭不明。

現時有957名確診病人留醫（新增121人），其中17人危殆，31人情況嚴重；另有79人康復（71人出院）。過去二十四小時，新增7宗死亡個案，年齡介乎65至90歲。

7月8日更新︰





本港今日新增2945宗確診個案，包括2748宗本地個案、197宗輸入個案。確診的本地個案中，有1035宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1713宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有74宗在機場檢測陽性、有97宗於檢疫酒店確診，另有26宗在離開檢疫酒店後確診。



由今起在檢疫酒店檢疫期間第3天須進行強制檢測，即在第3、5、9、12日都要進行檢測，昨日政府亦即時暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。醫務衞生局局長盧寵茂教授強調，暫緩個別航線「熔斷機制」不等於放寬防疫措施，政府從無考慮「躺平」。他又指，現時確診個案，如再無改善，可能在兩星期內確診個案會變為雙倍。



再多5間院舍爆疫，涉及3間安老院舍和1間殘疾院舍，涉事院舍各有一名院友染疫。



當局接獲214宗學校呈報陽性個案，分別來自119間學校。過去七日，有107間學校錄得2宗或以上感染個案；有2學校個別班別需要停課，涉及路德會協同中學、路德會梁鉅鏐小學。





今日再多11宗懷疑BA.4或BA.5個案， 其中3宗無源頭，患者居住在皇后大道西、富榮花園等。



另新增20宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中18宗源頭不明。





現時有852名確診病人留醫（新增113人），其中人14危殆，18人情況嚴重；另有119人康復（103人出院）。新增3宗死亡個案，兩位病人於昨日離世，一位病人在前日離世，涉及2男1女，年齡介乎64至85歲，全部患有長期慢性疾病。



雅麗氏何妙齡那打素護養院內科混合病房多2名病人確診，醫院再有內科男病房出現傳播，共3人確診；香港佛教醫院護養病房再多2名男病人確診。田家炳護養院一名57歲女病人轉往博愛醫院內科病房治療，期間新冠檢測發現確診，現時情況嚴重。

7月7日更新︰





本港今日新增3028宗確診個案，包括2856宗本地個案、172宗輸入個案。確診的本地個案中，有948宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1908宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有98宗在機場檢測陽性、有57宗於檢疫酒店確診，另有17宗在離開檢疫酒店後確診。







再2多間院舍爆疫，涉及1間安老院舍和1間殘疾院舍，涉事院舍為敬福護老院和匡智愛東宿舍。





當局接獲201宗學校呈報陽性個案，分別來自180間學校。過去七日，有80間學校錄得2宗或以上感染個案；有2間學校個別班別需要停課，涉及迦南幼稚園 (香港仔)3UKB班和馬鞍山靈糧小學6D班。





今日再多17宗懷疑BA.4或BA.5個案， 其中2宗無源頭，患者居住在筲箕灣高望大樓、梨木樹邨等地方。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，根據世衛數字，BA.5在全世界正取代其他病毒株，在83國家找到，由上周37%升至52%，BA.4則由11%上升至12%；相反BA.2和BA.12.1則有下跌趨勢。





另新增42宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中28宗源頭不明。







現時有861名確診病人留醫（新增134人），其中12人危殆，15人情況嚴重；另有99人康復（86人出院）。過去二十四小時，新增1宗死亡個案，涉及1名79歲女病人，本身患血壓高、類風濕關節炎。





雅麗氏何妙齡那打素護養院內科混合病房一名男病人入院發現陽性，經追查後發現同房6名病人及1名護士；香港佛教醫院護養病房增2病男人確診。

7月6日更新︰





本港今日新增2815宗確診個案，包括2672宗本地個案、143宗輸入個案。確診的本地個案中，有1021宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1651宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有79宗在機場檢測陽性、有49宗於檢疫酒店確診，另有15宗在離開檢疫酒店後確診。







再多1間殘疾人士院舍爆疫，合共2人確診，涉及基督教懷智服務處元州宿舍。







當局接獲239宗學校呈報陽性個案，分別來自209間學校。過去七日，有96間學校錄得2宗或以上感染個案；有4間學校個別班別需要停課，涉及元朗明愛樂勤學校、中華基督教會燕京書院、五筍節靳茂生小學、何明華會督銀禧中學。至於昨日公布的英華書院未有其他學生染疫，只有一名確診學生家人染疫。





今日再多22宗懷疑BA.4或BA.5個案，觀塘「為食火鍋」多2名員工染疫，有7宗為無源頭。張竹君指，BA.4或BA.5的比例逐漸上升，由6月21的0%上升至近日的1%，擔心可能會有再次感染的情況。





另新增19宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中16宗源頭不明。







現時有830名確診病人留醫（新增113人），其中14人危殆，18人情況嚴重；另有108人康復（90人出院）。過去二十四小時，新增1宗死亡個案，涉1名71歲女病人，需長期臥床，有糖尿病、高血壓、曾中風。





香港佛教醫院護養病房多一名外判清潔工及9名同房病人染疫，已被安排到東華三院黃大仙醫院接受隔離治療。當局正研究如何加強病人入院的篩查及員工每日檢測的方法，以盡快找出確診個案。





7月5日更新︰





本港今日新增2268宗確診個案，包括2085宗本地個案、183宗輸入個案。確診的本地個案中，有771宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1314宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有106宗在機場檢測陽性、有61宗於檢疫酒店確診，另有16宗在離開檢疫酒店後確診，有個別個案CT值低。





衞生署衞生防護中心傳染病處主任 張竹君醫生表示，近期確診個案上升，比數星期前「翻咗一翻」。她呼籲市民不要放鬆，外國經驗指BA.4或BA.5傳染性高，即使康復者亦有再感染機會。







再多7間院舍有人染疫，涉及4間殘疾人士院舍、3間安老院舍；每間院舍有1人確診，共涉名3院友及4名員工。







當局接獲321宗學校呈報陽性個案，分別來自243間學校。過去七日，有106間學校錄得2宗或以上感染個案；有6間學校個別班別需要停課，涉及：



- 天主教天主教慈幼會伍少梅中學 5A班



- 東華三院捷和鄭氏幼兒園 N1班



- 屯門古官立小學 6A班



- 東莞工商總會張煌偉小學 6D班



- 香港教育工作者聯會黃楚標中學 5B班



- 英華書院 3A、2E、4C、2D班







今日再多8宗懷疑BA.4或BA.5個案，馬頭涌官立小學多一人染疫，涉事為4C班學生；觀塘「為食火鍋」多一人染疫。





另新增10宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中8宗源頭不明。







現時有名828確診病人留醫（新增132人），其中13人危殆，19人情況嚴重；另有89人康復（70人出院）。過去二十四小時，沒有新增死亡個案。



醫管局指，佛教醫院護養病房新增4宗個案，該病房已停收新症及探訪並進行清潔。青山醫院法醫精神科男病房再多1人確診，群組累計5名病人及3名職員染疫。雅麗氏何妙齡那打素醫院膳食部有1人確診。



7月4日更新︰

本港今日新增1,841宗確診個案，包括1,645宗本地個案、196宗輸入個案。確診的本地個案中，有276宗屬核酸檢測陽性個案，餘下1,369宗屬快測陽性（已經核酸覆檢呈陽性）個案。輸入個案中，有145宗在機場檢測陽性、有37宗於檢疫酒店確診，另有14宗在離開檢疫酒店後確診。

再多5間院舍有人染疫，涉及2間殘疾人士院舍、3間安老院舍；每間院舍有1人確診，共涉4名院友及1名員工。

當局接獲600宗學校呈報陽性個案（今日呈報：130宗、昨日呈報：133宗、7月2日呈報：114宗、7月1日呈報：141宗）；分別來自421間學校。過去七日，有204間學校錄得2宗或以上感染個案；有4間學校個別班別需要停課，涉及：

馬頭涌官立小學6C班，1名老師、3名學生確診；其中2名學生涉染BA.4或BA.5

沙田路德會梁鉅鏐小學3C班，3名學生確診

上水東莞學校3CB班，有3名學生確診

大埔三水同鄉會禤景榮學校1D班，有3名學生確診

今日再多11宗懷疑BA.4或BA.5個案，除馬頭涌官立小學2名學生，亦包括1名觀塘「為食火鍋」食客、1名耀東邨耀安樓居戶、1名居海富苑A座海寧閣的海關人員。

另新增34宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中20宗源頭不明。

現時有787名確診病人留醫（新增123人），其中13人危殆，15人情況嚴重；另有97人康復（90人出院）。過去二十四小時，沒有新增死亡個案。







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