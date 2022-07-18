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安享晚年就是要住得好，穿得暖、吃得飽，但是不少長者都會出現吞嚥困難。香港大學教育學院吞嚥研究所就發現，香港約有6成療養院的長者和4成日間護理中心的長者出現不同程度的吞嚥障礙。近年市面上出現了不少買預先包裝，或以凝固粉或其他輔助食品自行烹調適合患者的特別膳食，統稱照護食（care food），包括廣稱為「軟餐」的糊狀食物。不過，消委會發現部分照護食沒統一的標準分類，令照顧者較難分辨是否適合患者食用！即睇消委會點講！

（圖片來源︰消委會網站）

預先包裝照護食：未有統一使用國際通用標準分類

以往照護食濃稠度一直欠缺劃一的標準，只會簡單分類為碎餐、糊餐，以及微稠、小稠、中稠和特稠的飲品。在2017年，國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織就出版了一套全球通用的 8 級制飲食框架（IDDSI框架，IDDSI Framework），對食物質地及液體濃稠度作出定義，0 級為最稀薄，如水一般，而日常食物原狀就是第 7 級。

（圖片來源︰消委會網站）

圖為IDDSI的測試方法。

（圖片來源︰消委會網站）

近年本港出現林林總總、種類繁多的照護食，好像是如即食甜點及預先增稠飲品、進食前只需加熱的增稠主菜等等。然而，消委會就發現些預先包裝照護食並未統一使用 IDDSI 國際標準，部分外國進口品牌或只標示產地所用的照護食等級，例如日本進口的產品，會以日本介護食品協會 4 級制的 Universal Design Food 標準 （UDF） 標示，未必能與 IDDSI 國際標準直接對應。消委會就建議，選購預先包裝照護食前最好先諮詢言語治療師的專業意見，並細閱及比較營養標籤及成分。

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