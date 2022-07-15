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近年坊間愈來愈多暖宮、熏蒸、刮痧、拔罐等一條龍養生療程，但有中醫師表示，並非人人適合，尤其是濕熱、患子宮肌瘤、月經不規律的女士，即使本身宮寒，亦有機會因過量熏蒸，變成氣陰兩虛。中醫師建議可從食療入手，例如戒生冷食物，多吃溫性食物如紅棗、黑糖；衣着上避免「露肚臍」受寒。

註冊中醫師倪詠梅

註冊中醫師倪詠梅表示，宮寒人士會有經痛問題，如進食生冷食物，包括西瓜、苦瓜、雪糕等會加劇情況，且因氣血流通欠佳，較怕凍，嚴重者小腹位置「特別凍」，有機會影響生育能力，或反覆流產。

坊間有不少熏蒸、刮痧、拔罐、精油按摩等療程，以暖宮、排寒祛濕、排毒等作招徠，倪詠梅指相關療程多以熱力、熱石、薑、遠紅外線等，在子宮附近或子宮穴位注入陽氣，但不是人人適合。

中醫建議宮寒人士可從食療入手，如戒生冷食物。





過度熏蒸 變氣陰兩虛

她表示，曾有20多歲的少女，體質偏瘦且宮寒，反覆進行熏蒸及精油按摩後，變成氣陰兩虛，「本來以食療養氣血已可以」；患子宮肌瘤的人士亦不適合暖宮，曾有患子宮肌瘤，且肌瘤達4厘米的女士進行含當歸成分的精油按摩後，出現子宮出血。她指，體質瘦弱者不適宜過度熏蒸，因容易脫水、耗損氣血，而患子宮肌瘤的人士更不能有外來刺激，「太燥」可致下陰出血；另濕熱體質的女士，容易有盆腔炎、念珠菌等問題，接受有關療程後恐令病情加劇，濕疹人士亦要避免過熱療程及致敏原如精油。

倪詠梅續說，已懷孕及備孕中的女士，亦不應直接按壓腹部，尤其是精油按摩、刮痧、熏蒸等，「中醫會對孕婦作艾灸，但只會接觸皮膚表面，如果要大力按壓就不太理想」。

刮痧拔罐同時做 反損氣血

另外，不少人鍾情刮痧、拔罐，藉此排毒祛濕，倪說，刮痧可行氣活血、紓緩肌肉痠痛，而拔罐則同樣有行氣活血的功效，如是拔火罐，亦可祛濕，但兩者並不能同時進行，因會令氣血耗損，過度進行更會「愈刮愈累、愈拔愈累」，如體質偏瘦弱人士，進行刮痧、拔罐後「會痛足1星期」。

對於不少人認為刮得愈紅愈好，她直言「紅不代表好」，反之會耗損氣血，影響脾胃運化，出現脾胃虛寒的情況，致消化不良，影響營養吸收，難以化生氣血，引起身體乏力，畏寒畏冷。

她建議，宮寒人士可從食療入手，如戒生冷食物，多進食溫性的食物，包括生薑、紅棗、黑糖、桂枝、桑寄生、艾草，衣着上亦應避免「露肚臍」受寒。







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