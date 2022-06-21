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新冠疫情已持續兩年多，雖然已有不少研究證實，接種疫苗是非常安全、可靠的保護方式，但仍有不少人躊躇不定，擔心自身狀況不適合接種，或疫苗會引致嚴重副作用。事實上，身體愈多病痛的人，就愈需要打針，才能好好保護自己，就像是在寒冬穿多件衣服保暖一樣。

2021年年初是打針高峰期，許多人擔心有心臟問題，便在打針前做心臟檢查。從前做心血管電腦掃描，或需等兩至三天，高峰期時要輪候兩至三星期。其後一段時間，看心臟專科醫生要輪侯，做心血管通波仔手術也要輪侯。



正因為這股驗身熱潮，令我們有許多新發現：例如，很多人有嚴重冠心病，但全然不知。他們完全毫無病徵，如常運動也沒異樣，這類人士以50歲至70歲人士最多。記得有一位年約60歲的醫生太太，血壓及血糖正常，壞膽固醇指數約3.3 mmol/L，比理想值3.0 mmol/L略高，接受心臟血管電腦掃描後發現，兩條血管嚴重收窄。她平日有健身及玩草地滾球運動，並無不適，這正反映出，單靠病徵並不可靠。「我沒有不舒服，就是健康」的想法是錯誤的概念。問題只是沒病徵，並非沒病。心臟病最可怕的其中一個病徵，就是猝死。即使血壓、血糖及血脂指數不太差，也需提高警覺。



奪命的心室顫動或心室性心跳過速



早前新聞報導，一名51歲司機到旺角髮型屋借用廁所後不適倒地，陷入昏迷，送院後證實死亡。在如此短時間內喪命，十居其九都是急性心臟猝死 （Sudden Cardiac Death）。最常見的原因是一些惡性心跳。什麼是惡性心跳呢？即心室顫動（Ventricular Fibrillation, VF）或心室性心跳過速（Ventricular Tachycardia ,VT）。心跳由原本每分鐘60至100下，突然飆升到逾200下。因心跳過速，無法正常泵血供應全身，瞬間令生命走到盡頭。



事實上，很多隱性心臟病患者跟這位司機一樣，是毫無病徵的。因此，除了建立良好生活及飲食習慣，定期的心臟檢查對高風險人士是必需的。心電圖乃最基本的檢查，最主要看看心律是否正常，有沒有心房顫動或急性心肌梗塞。如果想知道自己是否慢性或隱性冠心病患者，就要做心血管電腦掃描和心臟超聲波。前者主要檢查心血管狀況，因為血管在X光底下是透明的，所以需打顯影劑。後者主要檢查心臟功能是否正常，如心肌是否肥厚或心臟是否發大、心瓣功能是否正常。由於每人情況不同，對於自己需要進行哪些檢查，最好向心臟科專科醫生了解及接受評估。

心臟科專科王泰鴻醫生













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