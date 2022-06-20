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【晴報專訊】台灣型男陳柏霖與女星郭雪芙主演的新劇《正義的算法》正式在Disney+上架，劇中二人飾演律師，要處理大量法庭戲的對白，對他們而言極大挑戰。今次陳柏霖更要當上「哎呀爸爸」跟小童星對戲，即時父愛氾濫；不過38歲的他現實中跟女友庭瑄拍拖十年，暫未有結婚計劃。

陳柏霖及郭雪芙日前為宣傳《正義的算法》，接受香港傳媒訪問。陳柏霖坦言拍攝難度高︰「因角色是律師，台詞真又多又繞口。而且法庭戲要縮緊在一星期內全部拍完，每天要講不同個案的台詞。」郭雪芙形容他們的壓力大得像會爆炸一樣，「正常打官司的時候，有很多資料參考，但演出上必須把這些都背起來，真的比較困難一點。」他們事前特別到台灣法院做功課，原來跟想像中的場景不一樣。陳柏霖說︰「之前沒有去過法院，這次真正去看過，原來不像電視劇或電影般拍得那麼華麗、嚴肅跟端莊。我覺得世上沒有完美的法律，但法律必須要存在，這是最後一道底綫，它在事情和衝突發生的時候，有更客觀、更公平的準則去解決。」

郭雪芙為配合搞笑劇情，主動建議以娘爆髮型及戴眼鏡造型示人。

無重溫《藍色大門》

《正義的算法》一眾演員早前出席發布會。

《正義的算法》在疫情之下拍攝，他笑謂真的不太習慣︰「這是我以往沒有的經驗，每個人都戴着口罩，拍完戲都不知道工作人員長甚麼樣子。如果將來在街上重遇真的不會認得，經常認錯、叫錯人，真的很困擾。」他坦言幸運的是台灣的工作沒有因疫情而嚴重停擺，一切如常。郭雪芙則說︰「疫情就當作讓忙碌的人有停緩的時候，沒辦法解決的事情，讓它先過去，在當中學習，活在當下！」

02年電影《藍色大門》令陳柏霖一炮而紅。（資料圖片）

提到陳柏霖主演的的首部電影《藍色大門》距今已經20年，他透露沒有重溫自己的作品。郭雪芙聞言笑說︰「那時候我應該還小吧？我知道這部片，但沒有特別去看！」兩人十年前相識，今次再「重遇」默契十足，郭雪芙說︰「十年前我可能真的很新，對演員這件事不是很了解，記得台詞已經覺得自己很厲害了！十年過後再合作，累積了經驗跟狀態，無論大家相處，或是在不同場次碰撞都會有火花。」

與郭雪芙默契十足

另外，劇中陳柏霖跟小童星演對手戲，一向是大細路的他笑言不太難︰「我跟小朋友的關係要保持得很好，所以拍攝以外的時間都陪他玩玩具、看卡通片、陪他跑、吃東西，取得他的信任，才能教他怎樣去演。」雖然勝任「超級奶爸」，不過他早前在記者會被問到何時跟拍拖十年的庭瑄結婚生仔，他表示未有計劃。







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