加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】李佳芯（Ali）、黃庭鋒及何天兒等昨日到中環出席myTV SUPER原創綜藝節目《夢中．情．人》記者會，席間Ali大談夢境，問她會否發夢被男仔追，Ali卻笑言這是噩夢，相當搞笑。

Ali透露參與《好聲好戲》第二季後，發夢次數比以往多。

Ali玩遊戲時相當投入。



李佳芯是不少男士的夢中情人，提到新節目正正以此為題材，Ali表示這是一個有趣的噱頭，對於能成為眾人的夢中情人大感榮幸。談到發夢，問Ali可曾試過夢想成真？她笑言︰「我試過夢到自己喺中環嘅天空上面飛，喺上空周圍穿插，以前我細個都成日發飛上天嘅夢…試過夢到被喪屍追，又試過跌落樓。（有無發夢被好多男仔追？）我諗呢個似噩夢多啲！」



Ali表示最近的夢境多與日常生活有關，更透露最近發夢被鬼壓。她表示︰「周圍環境勁黑，只有個女人同張相發光，突然相入面個女人好邪咁望住我，然後我全身郁唔到，我都唔知係被鬼壓定係夢境。但我醒咗發現相中人係自己，其實係朋友幫我影咗張即影即有，隨手放喺床邊，原來自己都驚咗自己，哈哈！」



黃庭鋒首遇大停電

庭鋒對換樓一事順其自然。



另外，日前天水圍及元朗大停電，居於天水圍的黃庭鋒大受影響，他憶述︰「當晚八點停電，嗰一刻以為跳大掣，屋企又收唔到網絡，喺露台望出去原來成個屋苑都停電，之後即刻『返咗娘家』。（有無損失？）主要係雪櫃入面啲嘢食。今次係人生第一次遇到大停電，提醒自己以後要買多啲乾糧做儲備。」庭鋒直言希望搬出市區，細屋換大屋，但他笑稱停電並不是主要因素，而是從天水圍返將軍澳電視城太遠。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動