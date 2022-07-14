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【晴報專訊】魏浚笙（Jeffrey）在ViuTV劇集《I SWIM》中大曬結實胸肌，在前晚一集，他更「露鳥」又露股，震撼一眾粉絲眼球。昨日Jeffrey出席活動，感恩觀眾讚揚他的表現，更自爆看到自己大隻身形時會自high，認真搞笑。

Jeffrey與Angela在劇中有一段青澀愛情，但對於親熱戲就大賣關子。<

在前晚一集《I SWIM》中，劇情主要圍繞學校水運會，一眾男角盡騷結實胸肌，讓觀眾大飽眼福；當中最搶鏡的，相信是飾演插班生余浪沖的魏浚笙，他赤裸上身、僅穿孖煙囱跳落水，最後竟邊游邊甩褲，場面搞笑又香艷。昨日Jeffrey與劇中女友袁澧林（Angela）出席米線店活動，提到甩褲劇情時，Jeffrey直言是自己最大膽的嘗試︰「我有做安全措施嘅…拍劇時唔會尷尬，因為入咗個角色，比緊賽就算甩咗褲，都要攞番條褲衝去終點，呢個係選手應有嘅態度。」

兩人品嘗新推出的米線，狀甚滋味。

為呂爵安負評平反

Jeffrey游甩孖煙囱，不慎「露鳥」兼露股，畫面香艷。（影片截圖）

Jeffrey游甩孖煙囱，不慎「露鳥」兼露股，畫面香艷。（影片截圖）

有指Jeffrey是全劇組最大隻，他聞言即否認︰「最大隻係Stanley（邱士縉），佢除校褸嗰下型到爆，真係好瀟灑。」問他私下會否大方騷肌？Jeffrey笑謂︰「好大隻嘅時候，我真係會時不時對住塊鏡抹汗自high，例如嗰日起身好眼瞓，望到自己個身形就好醒神。（分享畀其他人睇？）梗係唔會，呢啲自己醒神得啦！」有網民大讚Jeffrey演技自然，他開心表示︰「多謝，真係好感恩同開心，因為本身無乜個人特色，依家有『演技』都OK。」

對於呂爵安（Edan）被批講對白咬字不清，Jeffrey為好友平反︰「佢不嬲都知道呢個問題，會咬住紅酒木塞練咬字，好努力去改善呢個壞習慣，但有時習慣係要多啲時間去改善。」Angela亦幫口說︰「喺現場聽到Edan咬字清晰，但可能經過鏡頭會放大咗啲缺點。」







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