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【晴報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）的胞妹「小如豬」是本屆DSE考生，她最終考獲三科5**、三科5*及兩科5的佳績，最高分五科成績共獲33分，相比當年考獲25分的Edan，可謂青出於藍。而由Edan主演的ViuTV人氣劇《I SWIM》前晚劇情「大暴走」，包括泳隊主將邱士縉腳傷上陣，但竟後來居上獲勝；及後，名校學生率一眾同學以曲棍球棍、磚頭等在後巷伏擊Edan一行人，名校生突變爛仔；最後，Edan更到訪老師吳海昕的香閨談情。一眾劇迷紛紛留言，高呼劇情離地。

Edan日前安排小如豬到迪士尼staycation放鬆心情，果然是好哥哥。（資料圖片）

《I SWIM》劇情離地惹劇迷不滿。（IG圖片）

此外，MIRROR近日在銅鑼灣舉行「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，為下周舉行的首個紅館演唱會造勢。12子日前出席金像獎頒獎禮後，抽空到展覽現場打卡，並親手揀選BABY MIRROR粒粒公仔。

（左起）柳應廷、Edan及李駿傑手持「迷你粒粒樽」打卡，童心未泯。







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