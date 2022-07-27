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【晴報專訊】胡楓（修哥）將於9月10日中秋節假紅館舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，昨日修哥出席記招，獲好友Joe Junior、黃百鳴等到場支持。席上，司儀以「不可思議」形容修哥，意指修哥雖非歌手，但以破香港紀錄的90歲高齡五踏紅館；而且個唱有超過21個主辦單位，成為紅館史上最多主辦單位的演唱會；加上修哥廣結人緣，個唱嘉賓至少有80位以上，將是紅館史上最多嘉賓之演唱會。

修哥希望每年都舉行演唱會。

貼心的修哥指個唱在中秋節下午三時開始，好讓觀眾睇騷後回家慶中秋。問到子女、孫兒及曾孫會否上台一齊唱？修哥說︰「我要徵求佢哋意見，佢哋鍾意上台就一齊唱，就算佢哋唔上台，我都一樣咁開心。嘉賓係大會負責嘅，不過張家輝就係我搵，有次大家食飯，我就順便搵佢。」提到好友謝賢（四哥）的身體狀況，修哥指三星期前曾與四哥見面，當時對方相當精神︰「恭喜佢（奪影帝），為我哋呢啲長輩爭光。」

（左二起）陳欣健、黃百鳴及Joe Junior現身支持。







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