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【晴報專訊】無綫劇《痞子殿下》昨晚首播，主演的周嘉洛、陳瀅及王灝兒（JW）等昨日到商場宣傳。提到陳瀅在劇中被嘉洛掌摑，陳瀅大爆當初打算借位拍，但最後變成真打，嚇得她即時有淚光；惟鏡頭拍不到這一幕，令她大感不值。

嘉洛和陳瀅不擔心再傳緋聞。

周嘉洛、陳瀅、王灝兒及朱敏瀚昨日宣傳新劇《痞子殿下》，首次拍古裝劇的嘉洛透露，拍攝初期有一個簡單的睜開眼鏡頭，但最後竟拍了三小時，「拍到我懷疑人生，諗緊我係咪要返去拍《愛‧回家》，哈哈！」提到嘉洛主唱劇集主題曲《我就是主角》，他指聽到自己的歌聲時有點尷尬，強調是監製找他唱，並非自薦；身旁的陳瀅聞言即扮呷醋說︰「我有問過監製可唔可以合唱，但得到嘅回覆係『唔好』。我唔係想做歌手，但想滿足一下自己，點知唔得。」

爆嘉洛有專人服侍

另外，嘉洛與陳瀅因拍《痞》劇而傳緋聞，但劇中陳瀅竟被嘉洛打，認真可憐。陳瀅直言感覺很不值︰「人生第一次被男人打呀！本來係借位拍，但點知變成真打，被佢（嘉洛）打嗰刻嚟唔切反應，當場有淚光，但個鏡頭影唔到覺得好唔抵。（當時唔還手？）初頭唔熟，但如果熟絡咗會打番佢先再拍，佢當日仲要大力到全場都聽到。」嘉洛即場向陳瀅道歉，他笑稱自己也是第一次如此大力打女人。

（左起）嘉洛、陳瀅、JW及朱敏瀚因拍劇而成為好友。

陳瀅又自爆偷拍了很多嘉洛瞓覺的片段，笑指他開工時獲三個工作人員服侍，「一個負責托住佢個頭，一個幫佢整頭，一個化妝，我拍晒片㗎！」對於好友朱敏瀚剛失戀，嘉洛透露日前有相約對方、陳瀅及JW見面，順道開解對方。







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