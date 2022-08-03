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【晴報專訊】獲封「音樂情人」的鄭子誠，早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》訪問，分享入行多年來的苦與樂。子誠出名靚聲，但他當年剛成為DJ時，竟遭老細嫌棄，更被調任通宵節目；後來他輾轉成為演員，因《真情》李子浩一角迎來事業高峰，惟鄭媽媽當時原來非常不開心。

「音樂情人」鄭子誠在錄音室接受訪問，特別有感覺。



鄭子誠年輕時曾在加拿大華人電台工作，回流返港後，在導演張之亮介紹下投身港台，但初期其靚聲卻不獲認可，令他大受打擊。子誠回想道︰「試過做朝早節目，老細話我講嘢節奏慢到令人想熄機，之後就被調咗去做通宵（節目），愈夜愈啱我。」



不過，子誠主持的節目及後被縮減時間，事業陷入低潮，他遂透過太太劉倩怡搭路入無綫，並獲邀擔任《城市追擊》主持。他笑謂︰「我以為有機會坐廠，好似智叔（廖啟智）、Do姐（鄭裕玲）咁，梗係「lur」飯應！點知嗰時要追訪全城熱爆嘅祥哥（新馬師曾）家族爭產事件，無乜返過清水灣，日日喺灣仔開工！」

鄭子誠曾擔任《城市追擊》主持，追訪新馬師曾家族爭產事件。



不再局限演奸人



未幾，子誠獲監製徐遇安看中，演出《真情》李子浩一角。他大爆子浩原是積極向上的青年，但監製認為他的外表不可能比「阿海」黃智賢更像好人，故決定將子浩變奸。子誠說︰「監製話我眉宇間帶點奸氣，我從來無諗過自己係咁樣。」由於《真情》的成功，令子誠不介意演奸角，但鄭媽媽卻不忍心看到兒子演一個拋妻棄子、姦淫擄掠的壞人；而隨着子誠的演技獲認可，更被譽為「完美奸人」，鄭媽媽的態度終有轉變。子誠最後亦不忘感謝監製陳維冠（Joe）的提攜︰「阿Joe喺《四個女仔三個BAR》畀咗個幾好嘅角色我，帶番我啲幽默感出嚟，唔只做衰人或者好人。」







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