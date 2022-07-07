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每年公務員加薪指標，不管多少，不管甚麼職級公務員，都是反對，永遠都是不夠。

公務員每年加薪，一般都在6月初決定，理論上應由上屆特首林鄭月娥會同行政會議拍板。從6月初行政會議本來亦有此項議程，但到開會時卻臨時抽起，交由現在李家超決定。

當時林鄭說這關係到未來政府的財政負擔，故最好由下任新首決定；聽起來合情合理，但5年前她上任前、梁振英不是早為公務員加薪拍了板嗎？倒不如說她明知道加多加少，公務員例牌不滿，於是卸膊到李家超身上。

前日新特首李家超首次開行政會議，一上場就劃一加薪，不分高中低級公務員都是2.5%。結果四大公務員評議會對加幅失望，要求約見特首，希望行政會議能夠重新考慮加幅。

（iStock）

為何前兩年又接受凍薪？因為知道疫情嚴峻、經濟低迷和失業率高企，各行各業裁員減薪放無薪假，都是負面消息，所以用常理說，公務員理應減薪。

於是差不多所有公務員工會都呼籲凍薪，當然啦，凍薪比減薪好，而且說話說得動聽。例如去年是高級公務員協會主席的李方冲，表示該會理解並接納政府決定。

這位李方冲今年是高級公務員評議會職方代表，立刻轉口風說公務員都是打工仔，希望能夠從薪酬調整中分享到社會成果，又指加薪2.5%令公務員有點驚訝及錯愕，有關數字亦令人費解。

請問這幾年香港有甚麼社會成果？花了幾千億抗疫，仍然是赤字預算，你班高級公務員原來只為加薪2.5%驚訝和錯愕；你們竟然不是對高踞不下的感染數字而驚訝和錯愕，竟然沒有為你們有責任管控的防疫抗疫措施失敗而自責和道歉，「令人費解」的不是「有關（加薪）數字」，而是你們的冷酷和無情。

另一個是香港華員會會長利葵燕，去年歡迎行政會議決定凍薪，指與該會要求繼續凍薪 訴求一致，還說凍薪有助公務員隊伍維持士氣。為甚麼凍薪都有助公務員隊伍維持士氣？因為不用減薪嘛。

今年她說甚麼？她說公務員已凍薪兩年，今年度加幅應追回前年開始的通脹，指政府體恤不足，公務員是會有怨氣。

看清楚，她說去年凍薪有助公務員隊伍維持士氣，今年加得少，公務員是會有怨氣，這就是所謂一流公務員的水平！過去兩年應該減薪，你們叫凍薪；今年根本就不應該加薪，因為連續兩年本應是減薪，卻沒有減，所以今年就不應該加薪。現在竟然有2.5%加薪還有意見，不是輸打贏要是甚麼！

坦白說今年仍有多少人飽受疫情所累，旅遊業仍在谷底、飲食寒冬剛過、零售仍然復甦無期，各行各業依然在掙扎求存；公務員竟然只顧自己，要求多加薪。要知道公務員職級有增薪點，現時70%以上公務員有增薪點，即是平均加薪超過5%，試問他們還有甚麼好說。

目前疫情下，不少打工仔和行業仍然水深火熱，如果公務員大幅加薪，肯定引起市民不滿。公務員還大叫不滿，怪不得很多人看不起他們，這是有因有由的。







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