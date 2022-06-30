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【晴報專訊】珍寶海鮮舫移離香港後遭遇風浪，目前仍在海上「載浮載沉」，而太白海鮮舫及廚房船至今還停泊在香港仔避風塘，恐變「海洋垃圾」。立法會議員透露，有潛在白武士計劃接手太白海鮮舫，正與船東洽談，條件之一是必須先處理已報廢的廚房船，料最快下月有結果。

太白海鮮舫體積比珍寶海鮮舫小，相對較易經營。

有學者指，本港已失去珍寶海鮮舫這文化地標，認為有必要修例保育動態文物。

珍寶海鮮舫的招牌浮躉暫未有處置方案

早前已入水傾側的廚房船、太白海鮮舫及岸邊的招牌浮躉，船東至今未有處置方案，會否變「海洋垃圾」備受關注。海事處稱廚房船入水傾側後，已即時要求船東處理，而肇事船隻位置並非在避風塘通航區，不會影響出入避風塘船隻的航行安全；登岸浮躉則領有海事處所發的本地船隻牌照。本報亦有向船東香港仔飲食集團查詢，惟截稿前未有回覆。

入水傾側的廚房船目前仍在香港仔避風塘浮沉

立法會議員、南區前區議員陳家珮透露，太白海鮮舫體積小，相對較易經營，已有潛在白武士計劃接手，「與船東傾得七七八八」，但其中一個條件是必須先處理廚房船。由於避風塘海床較淺，難以拖走船身，相信要「就地劏開」處置，涉及一定費用，屆時新業權人需向海事處申請。陳估計下月有最新洽談結果，「如果珍寶可以留多一陣，相信可改寫命運」。

學者籲保育動態文物

港大建築保育學部講師張家榮說，珍寶海鮮舫及太白海鮮舫為本港文化地標，批評古諮會不懂文化價值，認為有必要修例保育動態文物，包括天星小輪等，「依家已失去南區一個標誌性地標」，認為與政府近年倡議文化遊背道而馳。

立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯則反問：「你想保育一艘裝修成海鮮舫的躉船，還是在避風塘吃海鮮？」他強調同意保育電車及天星小輪，但海鮮舫自2013年起經營困難，「未執笠前大家都無去幫襯」，質疑「市民是否同意用公帑去補貼呢？」







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