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【晴報專訊】公務員加薪問題，因薪酬趨勢指標被指「離地」而備受關注。行政會議昨通過加薪建議方案，高中低層公務員劃一加2.5%，追溯至4月1日生效。公務員事務局局長楊何蓓茵稱，已平衡6大因素，強調薪趨調查結果只是其中之一，過去29年亦有10年實際調整跟趨勢指標有較大差異，強調不擔心影響公務員士氣或致人才流失。

但多個公務員團體明言失望，更有指「刻薄」，認為加幅不合理、不公道，雙方今再開會討論。

早前薪趨調查得出高中低層公僕薪趨淨指標分別為7.26%、4.55%和2.04%，引起外界譁然，上屆政府終決定留待今屆政府處理。特首李家超昨在行會會議前稱，要為公僕表現講「公道話」，認為公務員表現與政府效率直接掛勾，而港府效率在近年《世界競爭力年報》數一數二，說明香港公務員表現亦獲世界認可。

楊何蓓茵

到下午公務員事務局局長楊何蓓茵公布，行會通過加薪建議，高、中、低層及首長級公務員薪酬劃一上調2.5%，當中除影響公務員外，還包括2萬名非公務員合約僱員、及約20萬資助機構員工。她說，考慮去年經濟情況複雜，今年首季經濟受第5波疫情重創，近日就業情況雖有改善，但整體復甦需時，而今年預算案赤字高達500億元，加上外圍眾多不明朗因素，如多國通脹嚴重及收緊貨幣政策，同時地緣政治風險，本港開放型經濟易受外圍因素影響，故要審慎處理薪酬調整，加幅已考慮本港經濟、生活費用變動、政府財政、公務員士氣、薪趨淨指標和職方要求等6大因素。

楊何蓓茵：政府工仍吸引

當局今與公務員評議會職方代表開會，最終加幅要交回特首會同行會決定。

楊太強調，薪趨淨指標僅為6大參考因素之一，不是必然要跟隨，過去29年薪酬調查，有10年的實際調整跟淨標指差異大，通常因經濟或通脹情況特殊，強調已平衡兩邊因素的拉力，坦言無公式計算各因素比重。對2.5%是否政府的「底牌」及是否不可加多過3%，她稱今會與評議會會面，最終加幅要交回特首會同行會決定。她又提到，薪酬調整制度已沿用數十年，本身有公信力，會否微調由有關委員會審視。至於薪酬調整機制，每6年1次，正展開首階段，望明年完成。楊太又稱，相信公務員會明白及體會去年情況特殊，深信同事有責任感，不會影響士氣，加上政府招聘往往收到大量申請，滿足感加上工作穩定，亦能吸引人才。

翻查資料，公務員在過去19年曾5度凍薪，其中在2003年沙士爆發前，政府通過「0-3-3」方案，即同年凍薪，之後連續2年減薪；另2009/10年因金融海嘯，3層公務員薪趨淨指標均為負數，但最終僅高層「跟足」減薪，而中低層凍薪；往後數年，低層加薪往往拉高到與中層看齊，高層則傾向「跟足」。而過去2個年度則因疫情凍薪，其中去年薪趨調查，3層淨指標均錄負數。

工會：口惠而實不至

評議會代表之一、華員會會長利葵燕稱，對建議感失望，認為不足以追回過去2年累積逾5%的通脹，等同薪金「縮水」，反觀問責官員薪酬已補加過去3年的滯後加幅，對公務員不公，今會向局方提反建議。另一代表、高級公務員協會主席李方沖稱暫不回應。

香港公務員總工會主席馮傳宗直指，加薪方案「刻薄」同事，認為政府一方面讚公務員表現卓越，加幅卻反映「口惠而實不至」，加上未能清楚解釋如何計算加幅，做法不合理。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭亦指，加幅方案一出，已有同事不滿，認為去年經濟不景，自會在明年調查反映，同事無主動提出更高加幅，加上公務員疫下要兼顧封區和檢測等突發工作，甚至要「貼錢打工」，故認為方案應貼近中層淨指標即約4%。他又批評，楊太指政府工仍有吸引力是「離地」，因政府起薪點已未必及私人市場。政府人員協會則促請當局慎重考慮公務員士氣，微調加薪至不少於4%。

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