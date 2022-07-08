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【晴報專訊】世紀疫情暴露本港醫療人才嚴重不足，加上移民潮致大量流失，香港都會大學將開辦兩個醫療化驗科學課程，其中碩士課程今年9月開辦，本科理學士科目則在明年9月開辦，校內將新建課程專用的實驗室；另物理治療中心會在今年10月開放。

都大校長林群聲

校長林群聲表示，適齡學生減少，會提升教學質素吸引學生，暫不擔心收生不足。

「醫療化驗科學理學碩士」和「醫療化驗科學（榮譽）理學士」分別設30個和60個學額，前者要有相關學士學位及通過面試。林群聲透露，去年獲教育局提供4,000萬元作起動資助，將在校舍設7,000呎的醫療化驗科學專用實驗室，有關課程亦會交醫務化驗師管理委員會作評審，以便同學畢業後可取得相關專業資格，協助解決業界人才不足。

籌備營運非牟利物理治療中心

都大擬擴建第4個校園和增加宿位，吸引學生報讀。

都大近年亦開始設物理治療課程，林稱，校方正籌備物理治療中心，以非牟利模式營運，集中於肌肉骨骼康復及運動康復範疇，供物理治療學本科生作臨床實習，提供教學和臨床實習之餘，亦會服務社區。

對於理大亦有提供醫療化驗課程，林不諱言，自資學校的校園設施較少，惟課程認證以至出路均與教資會課程無異，相信能吸引希望專心讀書的同學。林又稱，正努力增聘教員提高質素，以至探討擴建第4個校園和增加宿位，「提供好課程和好支援，同學就會嚟讀書」。但他坦言在移民潮等因素下，人才流失嚴重，全校一度有兩成教師離職，而各院校、政府、醫管局甚至外國都搶聘護理人才，校方正積極留人，如透過設學術人員發展基金資助同事專心進修，望增加工作滿足感。







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