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【晴報專訊】中學文憑試（DSE）下周三放榜，職業訓練局（VTC）今年約140項課程提供約1.4萬個學額，目前已有近2.7萬人報讀，數字與去年相若，其中醫療服務或資訊科技相關課程較受歡迎，約5至6名申請人爭一個學額，競爭較去年減。

VTC承認，適齡學生人數跌，會做好課程吸引同學報讀，而今年考生放榜後可親身或網上報名。

VTC高級助理執行幹事郭展幹

VTC高級助理執行幹事郭展幹昨稱，今年以醫療和資訊科技相關的學科較受歡迎，料因疫情令社會更關注健康，以至遙距工作成為新常態有關，相關課程約5至6人爭一個學額，學士課程亦約6人爭一個位，另今年新增4個高級文憑課程。

翻查資料，去年VTC學士課程放榜前已是8人爭一個學位，意味今年競爭減少。郭承認，考生人數跌，不同院校課程選擇多，但策劃課程和預留學額時已考慮相關因素，而預計學士課程考獲3322或以上的考生相對減少，相信考生放榜後或會調整。

運動學及智能科技高級文憑的師生研發不同智能健康管理裝置，以便推廣運動文化。

他說，未來亦續改善課程吸引同學報讀，舉例如各高級文憑課程都加入資訊科技必修科，教授數據分析及網絡保安等各行各業都可應用的知識；院校亦積極改善設施，如柴灣院校新設學習共享空間及網絡安全中心，供同學接受特定技能訓練。

其中網路安全中心設網絡攻防靶場，同學可按模擬個案，分組擔任「攻」和「守」對疊，學懂運用分析軟件，追蹤網絡入侵和攻擊。

放榜前圍爐夜 專家義工輔導

VTC呼籲考生早日網上報名，以便放榜日即時知結果及確認接受學位，所有獲錄取學生最遲要在7月25日中午辦妥註冊。

郭提醒，考生目前仍可先網上報名，以便放榜後即時知結果，放榜後統一收生階段可續網上報名，各院校亦接受親身查詢及報名，也可致電2897 6111查詢。

另中華基督教青年會將在下周二舉行「放榜前圍爐夜」，由專家及義工網上解答和輔導考生，放榜日至下周五（22日）可經WhatsApp專線9191 6140／9877 8688查詢。







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