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【晴報專訊】世界各地陸續放寬旅遊限制，本港亦研究縮短入境檢疫期。有旅行社進行調查發現，逾70%港人欲外遊，且以「家庭式旅行」為新常態，故趁暑假推出「迷你自組團」，不包膳食免與陌生人同枱用膳，2人即成行，日韓團成大熱，人均團費為16,999元及5,399元起。

有旅行社於暑假期間推出日本四國大阪8天團，每人團費$16,999起。



另外，本地Staycation更加入大嶼山自駕遊、私人遊艇組合等。

美麗華旅遊及The Mira Hong Kong於上月訪問2,559名客人，當中73%人非常期待外遊，31%人首選日、韓，其次為澳洲或新西蘭，佔20%，但礙於本港仍有7日檢疫期，令計劃外遊人數比例跌至26%。但有50%人仍會考慮本地Staycation。

李振庭（左）指疫下不少團友不希望與陌生人同枱吃飯，故旅行團均不包膳食，旁為韋瑞民。

美麗華旅遊總經理李振庭表稱，疫下不少人改為「家庭式旅行」，且不想與陌生人同枱用膳，故旅行團均不包膳食，現時日、韓團費人均16,999元及5,399元起，本月及下月亦有團出發。

Staycation新體驗 自駕遊大嶼山

對於港府有意縮短入境檢疫期，他指目前確診後的死亡率及重症率偏低，認為「3+4」即3日檢疫酒店加4日家居隔離已足夠，近月到泰國、馬來西亞及日本的自由行人數亦有上升，惟截至8月的檢疫酒店已爆滿，相信放寬檢疫期有助帶動旅遊業。

另外，The Mira Hong Kong本月起推出夏日私人遊艇及大嶼山自駕遊Staycation，以後者為例，9點到酒店check in後，即乘平治房車出發到大嶼山，下午4時再返酒店，2人費用約3,600元起。美麗華集團酒店及服務式公寓總監韋瑞民稱，6至7月的酒店房已滿75%，近40%為Staycation客人。







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