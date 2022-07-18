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【晴報專訊】中學文憑試（DSE）後日（20日）放榜，考生人數持續減少，加上移民潮，學友社料今年入大學門檻將降低，最佳5科考獲20分料已足夠入讀八大，在聯招首兩志願選擇亦可更進取，但個別課程競爭或仍激烈。

吳寶城指，入大學門檻降，同學考獲17至19分亦有機會入八大。





學友社學生輔導顧問吳寶城提醒考生，勿幻想收生分數下跌太多，另要留意各大學彈性收生均有不同要求，應做多手準備。

今年有約4.3萬名日校考生及7,000名自修生爭1.5萬個八大學位。吳寶城指，推算今年最佳5科考獲20分足以穩入八大，聯招亦可更進取，首兩志願可參考去年收生的「下四分位數（LQ）」；另大學門檻下降，考獲17至19分的同學亦有機會入八大，但應有「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」或其他自資課程作後備。

醫療STEM等科搶手

吳稱，相信醫療、STEM相關、跨學科或雙主修課程仍「搶手」，若心儀有關課程，估算成績應更保守，強調收生分數較闊，但能否入讀仍視乎分數分布能否滿足科目要求，亦無謂「幻想」收生分數會比往年低3至4分。

疫下考試安排不斷變或影響考生備戰，吳稱，預測成績的確更難，可留意考評局明日公布整體成績，籲考生做多手準備，又提醒有同學會因成績差才考慮外地升學，但衝動決定易後悔，建議把握今明兩天做好資料搜集；考慮重讀則要檢討失利會否與個人底子有關，以及來年可否專注溫習。

對多間大學公布更詳細彈性收生安排，他提醒各校容許「失手」科目略有不同，如科大容許4科核心科有1科失手，港大則為中、英文及兩選修科的其中之一，且非達到最低要求便一定錄取。另外，學友社放榜輔導熱綫2503 3399即日起朝10晚10服務，明天會通宵運作。

輔導教師協會主席何玉芬相信，同學考到「33222」已有大學錄取，但勿掉以輕心，要備妥報考不同課程所需文件。明愛專上學院校長麥建華則稱，各類護理課程外，人工智能及元宇宙課程均受歡迎，又提到自資課程有資助，學費或比傳統學校更低，並設不同獎學金。







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