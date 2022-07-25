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【晴報專訊】確診連續4日徘徊4千宗高位，昨續有4,250人確診，多8名長者離世，半數已服抗病毒藥亦無效。

中大醫學院院長陳家亮擔心，在「可見將來」單日確診將重上萬宗水平，中大醫院已預留特別病房收傳染性高的病人。醫管局稱與私院有協調機制，會留意疫情變化將患者轉院，但暫未有啟動時間表。

本港昨增4,064宗本地感染，186宗輸入個案，再多4男4女病逝，年齡介75至103歲，全部有長期病，半數無打針；4人曾服抗病毒藥，包括瑞德西韋。有100歲婦確診10日後在家暈倒，送院搶救無效；亦有103歲婦相信在院內感染離世；另有75歲翁及88歲婦一度好轉，移送大嶼山香港感染控制中心治療，但隨後再惡化而離世。

大埔仁濟醫院蔡衍濤小學3名學生確診，6C班停課1周。

大埔仁濟醫院蔡衍濤小學6C班有3名學生確診，須停課1周；1間老人院及4間殘疾院舍有6名院友、3名職員確診，28人要檢疫。

公私院協調 中大醫院預留特房收症

中大醫學院院長陳家亮昨指，單日確診連日破4千宗，擔心「可見將來」隨時升破5位數，中大醫院已預留特別病房接收傳染性高的病人。他續指，近7成康復者受長新冠困擾，建議除公營外，私家中西醫亦要參與協作治療。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，確診未有回落迹象，按目前趨勢確診數每2至3周便翻倍，冀數字不要升得太高及太快。她又謂，近日多名病逝者均沒打疫苗，提醒8旬以上長者若未打針，感染後死亡率可達16%，如打3針即會大幅降至1%。

醫管局總行政經理李立業透露，公院現有1,347人留醫，52人屬危殆或嚴重。兒童病例則有增加，至昨日約50名11歲以下兒童留院，66%不足3歲，兒科隔離病床使用率升至48%，深切治療部達50%。他指局方與私院有協調機制，會留意疫情變化，將合適病人、包括新冠患者轉往私院低收費病床。他指，除中大醫院外，正與其他私院商討，暫未有啟動時間表。但中大醫院指，醫管局及政府仍未接觸院方。

高永文建議密切接觸者及須強檢人士列「黃碼」，不能出入食肆。

行會成員兼前食衞局局長高永文昨指，日後安心出行加入紅黃碼系統後，可考慮將密切接觸者及須強檢人士亦轉為「黃碼」，他們可正常搭車及上班，但不能出入食肆及酒吧等高風險處所，以達到「精準抗疫」。他指，市民無法承受禁足令等帶來的經濟影響，若政府無法全民強檢，只能以精準抗疫方式應對。







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