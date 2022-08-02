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【晴報專訊】公院早前使用國產撲熱息痛及抗生素，引起外界關注。醫管局昨首度承認，跳過現有機制引入未經註冊撲熱息痛，但強調政府與衞生署已「知悉」安排。局方解釋第5波疫情用藥量增1倍，加上供應鏈不穩，才從「最快」供港的內地引入藥物；已促港藥廠增產，而國產藥存貨料本月內用完，今次安排是「一次性」。

李成章（左）指強調優先使用註冊藥物，若供應穩定不會考慮合約外的藥物，旁為鄧耀鏗。

公院現時引入未經衞生署註冊藥物（下稱未註冊藥），需供應商向衞生署申請進口許可證，及醫管局出醫生信申請，申請時已附用藥病人名單。安排多適用於新型藥物，或作為停產藥替代品；現時公院用藥有數百種未註冊，主要是癌症新藥，以兒科及內科藥為主。

後台紀錄派藥批次 可作追溯

惟醫管局聯網服務總監鄧耀鏗指，公院每年用近3億粒撲熱息痛，第5波下發燒病人多，用量增1倍，且供應鏈不穩，故在3、4間內地藥廠採購「對乙酰氨基酚片」（國產撲熱息痛）。他指曾考慮向他國取貨，惟須確保藥物在短期內補充，故要從最快途徑入手；強調藥物經國家藥品監督管理局註冊，安全有保障，亦符港法規。

鄧承認，引入國產撲熱息痛時無病人名單，惟公院後台系統有記錄派藥批次，「可追溯由哪個門診或急症室派出」。對供應商有否申請許可證，他僅稱通過中央政府協助取藥。註冊藥方面，過去1年有3%藥物來自內地，數量與過去相若。

一次性安排 優先用註冊藥

醫管局總藥劑師李成章指，與政府及衞生署有恒常溝通，對方「知悉」當時需求量大，「無話由誰發起(引入內地藥)」。他謂，公院今年6月中至月底開始派國產撲熱息痛，料本月內用完。李指現時供應穩定，已促本港藥廠增產，今次安排是「一次性」，重申準則是先用註冊藥。

至於國產抗生素「注射用頭孢西丁鈉」，李指藥物由原合約藥廠生產，與註冊藥一樣，僅因批次原本供應內地才用中文標籤，局方引入時有申請進口證及交病人名單。現時抗生素供應穩定，已用回原合約藥物。







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