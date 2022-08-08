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【晴報專訊】近年報考中學文憑試（DSE）考生趨跌，不單令八大收生門檻更趨「彈性」，本港24間自資專上院校收生情況亦每況愈下。有研究指，上學年僅7間收生符預期，有11間實際收生低於預期的比率達雙位數，以珠海學院為例，原冀收360名學位課程學生，惟最終僅收31人。

珠海學院上學年預算學位課程收生360人，最終只收31人。（資料圖片）

有組織預期自資院校學額過剩情況，將持續上升。

MWYO青年辦公室研究員陳朗軒指，日校報考DSE人數由2014年近6.7萬人，跌至今年不足4.3萬人；香港中學校長會調查亦發現，在2020至21年間退學的中學生人數比前2年急升7成，每間學校平均有32人退學，當中近6成屬離港升學或移民，相信專上學額過剩情況將持續上升。而修讀本地副學位的中六畢業生人數，則從2013年的39.9%跌至去年的28.7%，料2025年或再跌至24%。

他引述教育局指，2021/22學年有提供副學位或一年級學士學位課程的24間自資院校中，僅7間收生符合預期，11間低於預期比例達雙位數，如珠海學院原冀收360名學位課程學生，最終僅收31人，落差達91.4%；青年會專業書院和明愛社區書院的副學位課程實際收生落差亦分別逾86%。

專家倡放寬收非本地生

陳朗軒指收生不足的9間自資院校，均有辦商業及管理、社會科學等課程。

陳朗軒又指，2020/21學年收生不足率逾2成的9間自資院校，均有開辦商業及管理、社會科學等課程，惟收生中位數介乎11至44人，部分更實收不足5人，料與畢業生有更多選擇有關。他呼籲，政府放寬自資院校收取非本地生人數，增資助銜接學士學位課程至6,000個，並加強資助院校開設具特色和需求大惟成本較高的課程，如涉新興產業、產品開發和文化保育等科目。

明愛社區書院回應稱，因學生可透過去年新計劃銜接明愛專上學院或明愛白英奇專業學校續升學，故收生結果屬預期之內，認為本學年整體收生情況仍理想。珠海學院和青年會專業書院則至截稿前未回應。







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