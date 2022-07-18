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在歷史上中東地區對美國的重要性不言而喻，但特朗普在任期間顛覆了美國的傳統中東政策，他要從中東泥沼裏抽身，轉向印太地區。到了拜登上台多次強調他與前任的不同，終於拜登在13日至16日踏上他上任以來首次的中東之旅，但他此行真的能突出他的「拜登主義」嗎？



事實上，我們都不甚清楚甚麼叫做「拜登主義」。拜登出發前在《華盛頓郵報》撰文表示重視美國價值觀和利益，將尋求協助解決中東國家之間的矛盾和推動地區和平，並要瓦解中俄和伊朗三國在中東的影響力。

(CNS)



換言之，拜登要重拾美國在中東地缘政治上的話語權，在該地區建立「中東版北約」以抗衡中俄和伊朗這三個主要敵人。不過，講就天下無敵，觀乎拜登四天閃電式的旅程，可以期望能獲取甚麼？



不少分析家都認為拜登的中東行最重要目的，說穿了只不過欲修補和沙地阿拉伯的關係，說服這個重要油組國家增產原油，以緩解美國嚴重的通脹，結果卻踫了一鼻子灰，不僅未有扭轉特朗普的政策，看在中東各國眼內，他更是帶著特朗普影子而來。



無論如何，拜登在行程結束時，仍然搬出他的所謂「拜登主義」五原則:夥伴、嚇阻、外交、整合與價值，並重申美國「不會一走了之，留下真空給中國、俄羅斯或伊朗來填補」。



好了，就讓我們審視一下拜登此行的成敗。他的首站為以色列，並與該國總理簽署了《耶路撒冷宣言》，該宣言開宗明義指出要深化以色列與阿拉伯國家的夥伴關係，在保持以色列的軍事優勢下，擴大中東地區的和平圈子，打擊伊朗在中東的代理人及其恐怖主義行為，矛頭直指包括巴勒斯坦的哈馬斯。



以色列國防部長本尼甘茨興奮地向拜登提出組建一支聯合部隊，共同對抗伊朗，為建構「中東版北約」踏出一步。拜登偏坦以色列的立場與特朗普無異，因此他無意取消在耶路撒冷建立美國大使館，而且對以色列在巴人自治區土地上興建殖民區不加批評，這方面他還不及過去的民主黨總統。



拜登雖重提「兩國論」，但巴人只感到這純綷是偽裝的虛言，他根本連對巴人自治區土地也欠缺尊重。至於美藉巴勒斯坦女記者阿克利赫早前疑被以軍槍擊身亡，也沒有半點真誠的關注。因此，他訪約旦河西岸和巴人自治政府會晤其實沒甚意思。和平？在以巴地區依然遙不可及。



拜登完結以巴之旅，便從以色列的特拉維夫直飛沙地阿拉伯，他想顯示甚麼？沙地雖開放了和以國的直接航線，但不表示該國能與以色列正常化，更遑論在軍事上可以合作。或許，拜登以為2020年9月在特朗普促成下，以色列和海灣國家(阿拉伯聯合酋長國、巴林)能成功破冰，定立《亞伯拉罕協議》，互建邦交，這條路線便可在阿拉伯國家之間複製和擴展，為「中東版北約」奠下基礎，以抵抗共同敵人伊朗，亦為中俄擴張設下屏障。美國這個如意算盤似乎太天真，難有機會打響。



還記得2017年卡塔爾的外交風波嗎？正由於她不肯跟隨沙地阿拉伯，和伊朗斷交，這正反映了不是所有阿拉伯國家對伊朗有相同的看法，特別是伊拉克和敘利亞政府都是以什葉派為主，與伊朗關係要好。



即使遜尼派國家，有好些認為美國利用伊朗議題，在中東地區挑撥離間，加強該地區的矛盾和不穩，他們甚至抱怨特朗普單方面退出核協議，而拜登卻沒有撥亂反正，更要加大針對伊朗，增加了中東地區的核危機，現在並且欲建構「中東版北約」，其心可株。究竟拜登是為戰爭或和平而踏上今次中東之旅？



最諷刺的是，當俄烏戰爭開打，美國呼籲中東盟友加入制裁俄羅斯，卻沒有一個參與，而沙地阿拉伯更考慮以人民幣和中國進行石油交易，這可謂是刮了美國一記耳光。



沙地外長法漢．沙特在拜登訪問沙地期間說:「這個地區成熟了，這意味著我們與一些夥伴發展了戰略關係」。他表示，華盛頓依然是中東地區的主要戰略夥伴，但這並不意味著這些國家不能與其他國家也有「強勁的夥伴關係」。這番說話反映了甚麼呢？



拜登在沙地可謂是賠了夫人又折兵。他和涉嫌殺害美藉沙地裔記者卡舒吉的沙地王儲穆罕默德(MBA)碰拳作為見面禮，引起美國國內人權人士非常不滿。拜登上任時即暫停與沙地的軍售，也暫不與王儲會面，以抗議他濫殺記者，怎知他還是不得不在石油利益面前折腰，他一貫所強調的人權價值失色。



折腰後拜登還是拉攏不了MBA。他出訪中東地區前，法國總統馬克龍已告之美國，他與中東國家通電話時，得知阿聯酋原油產能已到極限，沙地也只能每天增產15萬桶。而其後MBA也親口向拜登表示，提升生產與否有他們的市場考量。



拜登的四天中東之行，無功而還，而「拜登主義」也只不過是自說自話吧了。











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