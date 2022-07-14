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對有些人來說，這真是個dream job！

朋友剛租住九龍一屋苑，晚上回家，見大廈接待處的保安大叔狀若沉思、又像凝視著手機的樣子，但走近一看，原來他正在和周公連線！一連幾晚，都是這樣。鑑於附近有地盤，人來人往，晚上大門敞開、大叔安眠，實在危險。

他於是向管理公司投訴，才知悉這人竟是夜更主管！朋友力陳其失職，對方則支吾以對，朋友唯有搬出法例來施壓：

「喂！你知唔知？根據大廈建築物管理及保安條例，管理員若喺當值時瞓覺，屬刑事罪行、可以被炒魷同吊銷管理員工作證架！」

「係，但呢個位現在好難請人喎。咁啦，我調佢去第四座啦。」

探聽之下，原來大叔身兼兩職，日間一份、晚間一份，因此白天工作、晚上休息（好合邏輯吖）。又他不只睡功了得、賭術也精通，賭波賭馬，樣樣熱中，因此無暇「分心」處理夜更下屬的請示，就算有突發事件，例如八號風球，下屬提議用膠紙黏住大堂的玻璃門以防碎、或想掃除渠邊的樹葉以防塞，他都一概說不，因為不想屬下進行這些防禦措施時，他要去頂替，這樣會打亂他的博彩活動和酣睡節奏。

最近我去探這朋友，他送我下樓時剛好遇到大叔上班，我因此有機會見識經典的「懶相」：

一．身材肥胖，步履蹒跚，體形上重下輕，其實是中央肥胖、下盤單薄，應該是吃得多、睡得好、動得少的結果。

二．面部的肌肉和皮膚都很鬆弛，膚色偏紅，明顯三高。

你可能認為這些是大叔通病啦，但這人的面部和身體的鬆弛程度，又有異於普遍中年男士，是清楚地顯示出病態那種。面部皮膚特鬆，在相學上表示性格放逸、缺乏自律。而他的眼神，就是在未上班之時，也「矇吓矇吓」，不過他一看見朋友，眼睛立即露出狡黠的光芒。當然啦，他早已收到風，知道誰人投訴他，而且，一個人想懶，都要諗計㗎！所以睡眼就突然閃出精光。

為甚麼他屢次被發現是「爛瞓豬」，仍然絲毫無損呢？因為他有耳珠！即有人「照」，雖然耳珠不大，但就是那麼小小一粒，已起了有靠山的妙用，足夠保住他的小小「江山」。朋友後來才知道，他是高管的王親國戚，唔怪得之。有耳珠真係正，不只可以做豬隊友，還做豬隊長！







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