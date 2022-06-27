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全球旅遊業都受疫情打擊，但復甦有先後。有從業員另覓出路，亦有在逆境中，以最大正能量繼續打拼。

太古酒店集團營運總監Giovanni Beretta看好亞洲尤其是中國的經濟發展，希望香港政府能放寬入境限制。（陳靜怡攝）

太古酒店集團營運總監Giovanni Beretta去年剛升任，相信Can Do Spirit的Giovanni，今年初由美國來港，希望借助20多年的經驗，助集團坐上亞洲旅遊業復甦快車。

進入後疫情時代，個別地區的經濟開始復甦，但又遇上俄烏衝突。面對疫情、經濟、地緣政治多變，在酒店管理業打滾20多年的Giovanni坦言，現時有很多不確定性，難以對未來作出甚麼預測。不過，他深信就算見到很多負面情況，也要心存正面想法。「你要有Can Do Spirit，不要想太多負面的事，在可以的範圍內，努力做到最好。」

繼續發展 年內仍公布新項目

事實上，全球經濟在近30年也不是一帆風順，Giovanni的職業生涯中，也經歷過2002、2008年等幾次經濟危機。但他坦言，當時只涉及經濟層面，今次疫情大流行的影響面更廣更深，影響顧客、員工，只有少數人在這時期可能過得比過往好。如在美國，網絡銷售及醫療相關的行業及其從業員，才賺到比較多的錢。

然而，無論世界正面對多大的挑戰，生活總要過，總要為未來做好準備。他指，太古酒店集團今年內仍會有新項目公布；現時集團旗下的酒店及服務式公寓，不少為自家擁有，未來更希望為更多業主管理其酒店，如其他酒店管理集團一樣。

在市道不穩時，既要努力維持生意，又要繼續發展，為未來做好準備，實在不易。Giovanni笑言，他現時其中一個目標，是努力為團隊帶來正面影響。

在香港仍然有入境防疫限制的情況下，他坦言現階段本港酒店業的復甦速度不及美國市場，難以靠爭取銷售成績作為「正面影響」。「為團隊爭取最大的福祉，讓他們在具挑戰的環境下，仍可堅強面對。」曾於行內多個崗位工作的Giovanni，非常了解前線同事工作的艱辛。由於酒店是24小時全年運作，沒有一天會完全沒事情要處理。他強調，作為管理層，要保持正面思想，向團隊展示希望與機遇，相當重要。

緊貼市場 中國經濟發展看俏

經過這次影響全球的疫情，不少行業也出現變化，過往的經營方式、管理方法未必再最有效。Giovanni表示，作為管理層必須緊貼市場變化，雖然現階段受各地防疫政策不同所影響，酒店業在歐美復甦，較亞洲大多數地方快。但他看好亞洲尤其是中國未來的經濟發展，而太古酒店集團大多酒店也在亞洲。

另一方面，行業整體也出現變化，如更重視應用科技；盈利模式也出現變化。如在城市中的酒店，客房收入未必是主要的收入來源，反而是飲食服務、餐廳帶來的收入佔比上升。郊外的度假酒店，遊客可能減少，但不少富人為了防疫及享受安靜的生活而入住，客房收入佔比反而上升。

應用科技 須為客戶帶來便利

無論城市內、郊區的酒店，應用科技是大趨勢，但Giovanni多次強調，不能為「應用科技而應用」。他曾有過不太愉快的經歷，曾入住滿客房都是科技應用的酒店，晚上要研究了一陣子，才成功關燈。「為何不能只有開、關？」他深信，科技要為客人的生活變得更簡單便利。如他曾管理的邁阿密東隅酒店，手機可變作房門匙，有App供住客下載。「在泳池可透過App，落單叫食物到房內。」

以手機代替房匙，隨時隨地通知酒店清潔房間、落單叫食物，都是科技應用帶來的好處。（受訪者提供圖片）

他相信，酒店的賣點是提供服務，人與科技可互相配合，重點是為客人帶來最好的體驗，不能太執著於「人與人的接觸」，也不能過分依賴科技。尤其在市道不穩的情況下，要平衡應用與投資，不抗拒但亦不能盲目追求新科技，所有新科技必須經過測試，才大規模應用。

疫情令人們更重視環保，太古酒店集團提倡住客自備水樽盛載飲用水。（受訪者提供圖片）







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