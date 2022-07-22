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世衛實業行政總裁周慶生表示，長者護康產品看似容易生產，但當中的知識及投資其實不少。（梁巧恩攝）

本港經濟發展不但有賴金融業，工業一直也是中流砥柱。香港有不少工業家為歐美產品進行原設計生產，如主推護康品牌「護匡」的世衛實業，其行政總裁周慶生就是典型例子。

他希望利用「以戰養戰」的方法，善用原有的研發團隊及知識，發展自家品牌攻亞洲市場。「要有自己的品牌，才可以將公司做大。」

今屆政府將原有的創新及科技局，改名為創新科技及工業局，可見政府更重視工業發展，尤其是工業4.0的推動。周慶生早於1998年已創立Venture Global，主力研發電子產品，以啟發用戶令其有更豐盛生活為目標，主力為歐美品牌做原設計生產（Original Design Manufacturer，ODM）。周慶生舉例，十多年前有些美國警察胸前掛著的即時攝錄機，其影片可作呈堂證供，就是其出品。

藉核心技能 向智能產品進發

過去的二、三十年，香港及世界經濟雖曾經歷兩次較大規模的金融風暴及海嘯，幸而影響也不算很長，整體經濟尤其在亞洲也是穩步向前，但他深明居安思危兼轉身要快的道理。

他憶述，約2007至08年間，公司要由零生意、零客戶再起步。事緣當時內地正推出新的勞動法；加上向其訂講零部件的大客，遇到重大事故需停止生產；同時遇上美國財政緊絀，某些警局未能準時付款。周慶生意識到，必須重新思考公司的發展方向。但轉型不能盲目去做，他認為要從已有的核心技能及知識出發，擴闊發展方向。

周慶生指出，現時發展與長者聽力、視力及移動相關的產品，食品及呼吸相關的領域暫不涉足。（梁巧恩攝）

隨後，基於現有的研發能力及核心知識，他決定向智能生活產品方向進發，繼續維持在東莞的廠房，但主力做產品發展，減少生產設備，「做好設計後，交給其他工廠做模」。例如電子底板設計好後，交由第三方工廠鑄造，完成後再送回其廠內上載軟件及進行微調。「尤其涉及無線網絡的產品，各地頻譜不同，稍有差異就很麻煩，所以不能假手於人。」

事實證明，周慶生走對了方向，智能生活、智能家居在近10多年的發展愈來愈快，而物聯網、人工智能等技術的日漸成熟，亦令智能產品的功能及需求同時上升。

其後專注安老 力拓香港亞洲

智能產品涉及多個範疇，包括保安及防護等。周慶生面對雙親日漸年邁，需要更多照顧，開始留意智能安老產品市場。適逢2017至18年期間，中美開打貿易戰，他亦深感不能太倚靠歐美市場，遂決定建立自己品牌「護匡」，正式成立世衛實業，專注長者安老範疇，主攻香港及亞洲市場。當然，在發展自家品牌的同時，須避免與現有客戶競爭。

歐美市場的人口老化情況，比亞洲嚴重，暫時只有日本情況較接近歐美。但他指出，亞洲人口眾多，未來亦會出現人口老化情況，市場潛力大。「現時沒有一個長者護康品牌，能夠在世界各地稱霸。」

長者用品不易做 邊做邊研究

他多次強調，無論轉型還是發展新領域，都離不開與核心知識及技術相關的領域，亦得益於Venture Global的發展，可用以戰養戰的方式發展品牌。「長者用品市場的潛力很大，在疫情下有些產品的銷售仍有增長。」不過，長者用品市場的競爭愈來愈大，他指出，有不少品牌加入競爭，但很快又「鳴金收兵」。他坦言，很多人以為長者用品市場很容易經營，其實看似容易做時難。例如，字體夠大之餘，還要顧及顏色的運用；產品聲響夠大，亦要顧及音頻是否適合。「需要邊做邊研究，我們做了十幾年，也交了不少學費，今天仍然在交。」

除了香港市場，周慶生指出，品牌未來希望拓展亞洲其他地方，內地市場屬下一步的部署。他解釋，內地市場的營銷方式，與香港及歐美、亞洲市場，有很大分別。由於公司在內地擁有工廠，要打開內銷市場並不特別困難，但也希望先做好本地及亞洲市場。







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