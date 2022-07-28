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前任行政長官林鄭月娥先後在2018年、2021年的施政報告中提出「明日大嶼」和「北部都會區」兩大發展計劃，分別聚焦交通運輸、住屋、創科用地等項目。當中涉及土地規劃、建築設計、施工等範疇，而這些工序都需要測量師從中協助。在測量行業中，以建築測量師最為坊間所認識，但行業亦分為6大組別，當中在建築公司擔任土地測量師月薪可高達3.3萬元。

根據香港測量師學會（下稱「學會」）的資料顯示，測量行業可根據工作內容分為6大專業組別，分別為土地測量師、規劃及發展師、產業測量師、建築測量師、工料測量師與物業及設施管理測量師。

政府成最大僱主 私企渴才

香港測量師學會會長趙錦權表示，測量學系每年只有300至400名畢業生，業界人手不足。（曾耀輝攝）

隨著本港多項基建陸續推出，政府及相關企業對測量師的需求大增。該學會會長趙錦權表示，現時每年大學畢業人數約300至400人，接近全數的畢業生都可以找到工作。雖然測量行業就業率高，但業界仍出現人才荒。趙指出，政府是測量行業的最大僱主，近年招聘不少相關人才；但這對於私人企業造成影響，導致行內人手不足，而學會亦有向政府反映，要求當局增撥資源，培訓更多測量師。

一般取得專業資格的測量師，會在政府部門（如規劃署、地政總署）或私人機構工作（如建築公司、地產開發商等）。以趙錦權為例，從事產業測量師多年。其工作亦分為多個範疇，當中最為人所熟悉的是資產估值（如為出售物業、收購、出租及按揭等進行估價），其他職責包括收購、強制售賣及賠償等，也會處理資產投資的經濟分析事務及可行性研究。至於產業測量師的薪酬也與任職機構不同而有差異。以在政府任職為例，若已成為香港測量師學會產業測量組的專業會員，並擁有最少1年的相關工作經驗，起薪點近6.4萬元；而在私人企業任職產業測量師，起薪點一般為2.8萬元。

灣區發展空間大 需熟悉市場

不少香港企業以大灣區作為發展據點，而測量行業也不例外。趙錦權表示，現時有測量在內地或大灣區發展但數量不多。他續指，內地絕對有發展空間，但當地市場太大，要熟悉其他城市的市場也非易事。

趙又以自己公司為例，其在1993年在內地成立公司，聘用大約2千多名員工，其中有500名員工在內地20個城市從事估價服務，難以覆蓋全國。為了方便測量到內地發展，在去年1月廣東省住房和城鄉建設廳實施《香港工程建設諮詢企業和專業人士在粵港澳大灣區內地城市開業執業試點管理暫行辦法》，讓已於測量師註冊管理局註冊的專業測量師，包括工料測量、建築測量及產業測量，於網上登記後便能在大灣區9個城市、前海及橫琴執業。

至於本地人才方面，趙錦權表示，香港對於測量業人才需求十分大。他指，除了明日大嶼及北部都會區對於整個建築行業人才需求大增，加上在十年內將會有一批資深測量業人士退休，但測量學系每年只有300至400名畢業生，難以補充人手。







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