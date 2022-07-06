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之前有位客人，說到過去一段可怕的職場經歷，就是遇到一位恐怖上司，每天返工就是被他罵，由返工鬧到放工，還罵得很兇，罵到全辦公室都聽到，每天如是，被罵得枱不起頭做人，嚴重的質疑自己。

每個星座的上司都可以有其兇狠的一面，如不幸惹到他，他又剛好對你看不順眼，你就要承受他可怕的一面。

今日就談談不同類型的恐怖上司：

把你鬧到沒有自尊

白羊、獅子、人馬

這類星座的上司相當的火爆，很容易被惹怒，發起脾氣來就像大爆炸一樣。當他們對你看不順眼、覺得你辦事不力、太蠢，就會直接的罵，而且不留情面，罵起來不經大腦，真的會罵你罵到覺得自己沒有價值、沒有自尊。他們兇起來，更會拍枱拍櫈、掟東西，搞到個個都心慌慌。

《男人唔可以窮》劇照

情緒操控

天蠍、巨蟹、雙魚

這種上司雖然不會裝出兇狠的樣子，卻很懂得用情緒去玩弄你，因為情緒更難捉摸，其實讓人更難受。例如他們會對你黑口黑面，而你未必知道他為甚麼對你不滿；這頭對你不瞅不睬，轉頭就跟其他同事有講有笑，擺到明就是針對你，但更慘的，就是你「死咗都唔知乜事」，根本就不知道為甚麼他不喜歡你，因為他們不會言明，甚至只是一種「感覺」，就是覺得你雖無過犯面目可憎。所以就算你去問他原因，他亦不會直接告訴你。而你每天就是要面對他對你的黑面和不理睬的「冷暴力」。

言語暴力 單單打打

水瓶、雙子、天秤

這類上司不是對你破口大罵，而是單單打打，句句有骨，更會帶著微笑，保持禮貌，讓你覺得很難堪。例如他會對著你的同事，笑笑口說「為甚麼你的同事講極都唔明嘅？」、「唉，人蠢冇藥醫」，明明就是在針對你，但你又不能說他是在罵你，真是百詞莫辯。甚至亦因為他這樣的態度，讓其他同事排擠你，更會在別人面前講你壞話，讓你在公司無法立足。

用工作逼死你

金牛、處女、山羊

遇上這種上司，就要預備日日開OT。如果他對你看不順眼，不會罵你，也不會說些難聽的說話，卻會實實在在的「虐待」你，就是不停給你工作，尤其是那些最難、最麻煩的工作，再加上緊迫的死線，目的就是做死你。當然亦會在你的工作中不停抽稱，找出各項錯處，讓你覺得自己甚麼都不是，壓力無限大 。







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