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員工需要長時間留在辦公室工作，一個良好的工作環境可以使員工愉快地工作，同時提高工作效率，並提升員工對公司的歸屬感。



1. 「人性化」的工作空間



一個「人性化」的工作環境需要包括健康、安全、舒適及被尊重等要素。帶自然光及綠化的工作環境：擺放綠色植物可以美化工作環境，配合充足的光線，更可減低不少健康問題，例如頭痛、視線模糊等，提升身心健康，有助保持穩定的工作狀態。



提供共用空間：企業可考慮於辦公室內設立可提升員工健康及福利的共用空間，例如咖啡角、休息室等，休息室內更可考慮提供健康零食及飲品，例如餅乾、牛奶等，除了可以滿足員工每天上班時的口腹之慾外，亦可為他們補充能量，提升工作表現。



2. 提供良好工作設備



充足的設備，以及舒適的工作環境可以提高員工的工作效率，所以各種良好的辦公室設備是公司發展的長遠投資。若員工需要長時間使用電腦工作，基本設備有：



（1） 工作台設計：組成工作台的傢俱應是靈活及可調校，令員工可以舒適自然的姿勢工作，減低筋肌勞損。此外，工作桌面要有足夠的空間放置文件及工具，桌下亦應有足夠的空間讓下肢伸展。



（2） 座椅：辦公室座椅應符合數個條件，包括座腳穩固、可調校高度及可旋轉的座位、可調較高度及斜度的背靠、透氣的座墊等，讓座椅可支持整個背部，避免不良坐姿。



若員工在工作期間需要從事體力處理操作，辦公室內應預留足夠可自由移動的空間，並應提供腳踏等輔助工具，減少員工受傷的機會。



3. 實施彈性上班



彈性上班可讓員工因應自己的節奏安排工作，早前有研究顯示，一個容許彈性工作的公司，其員工的能力和表現較高。當在家工作成為新常態後，企業亦可考慮採取混合上班模式，讓員工工作與生活更平衡，提升員工對工作的滿足感。



4. 照顧員工心理健康



一個透明度高、願意接納意見的工作環境，可以令僱員雙方有良好及坦誠的溝通，雙方對公司業務發展、工作進度等均可有更深入的了解，有助減輕工作壓力，長遠可協助公司留住人才。



另一方面，早前一系列防疫措施下，不少香港人的壓力釋放渠道減少，作為僱主亦可時刻留意員工的心理健康，透過不定期的簡單短訊問候，鼓勵員工。







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