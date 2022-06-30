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你有沒有試過手機入水的經歷？網上流傳不少解決方法，如將手機放入米缸、用風筒吹乾、放進貓砂、用抽濕機等等，原來最重要是第一時間關機，並拆除電池，徹底清理積水後，才可以重開手機。現時不少手機品牌聲稱有防水功能，但原來只可「抗水」，若用家將手機放入水中，分分鐘死機。

近期看到新聞，澳洲消費者委員會（ACCC ) 接獲幾百宗投訴，指聲稱有防水功能的三星手機濕水後死機，澳洲法院裁定三星廣告誤導消費者，違反法例，被判罰款1400萬澳元（約7600萬港元）。三星隨後發表聲明，承認不實宣傳，並同意裁決。

三星建議消費者，不應在泳池及海灘使用其具備防水功能的手機，但廣告取景於海灘及泳池，有誤導之嫌。其實手機只可在1.5米水深浸泡三十分鐘，並只限於清水，不包括鹽水、海水及經氯化的泳池水。如用家在水中使用引致手機損壞，三星並不會提供維修服務。

今次三星為了提高售價，聲稱手機有防水功能，推出失實廣告，最終不但賠了金錢，更令信譽受損，得不償失。

三星手機廣告

（網上截圖；圖片由作者提供）

（網上截圖；圖片由作者提供）











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