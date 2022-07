加入最愛專欄 收藏文章

劇集中有一金句:「 每個人的生活就像鴨子游水。別人只看到水面悠閑的樣子,沒人知道水下的雙腳有多拼命。」

近年下決心學自由泳,在沒有教練的指導下,只靠自己亂打亂撞,上網自學。游泳時,記得划水,便忘了打腿;打腿時,又亂了呼吸,總是見到別人游得那麼輕鬆自在,現在才知道一切來不易,遑論頂級運動員所付出的努力。就像女飛魚何詩蓓為香港奪得兩面銀牌,戰績彪炳,背後又有多少不為人知的辛酸?

(影片截圖)

近期何詩蓓為 AIA 友邦保險作廣告代言人,以 “ GOING BEYOND WITH YOU “ (為你超越,伴你突破 )作主題,片中的她游泳英姿畢現,縱使清楚見到她面容的鏡頭不多,然而其充滿陽光的甜美笑容,令人難忘。

(影片截圖)

雖然她自嘲不是演戲的材料,還是專注游泳吧,但她在廣告中的表現,純真自然,絕不遜於專業演員。

AIA 廣告片:







