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（欲知前事，請看管理學問｜自認超班！無錢唔OT！為何「工作狂」上司會培養出「卸膊型」員工？）

公關宣傳部門想升一位同事，但被拒絕。我說她下屬之所以敢於這樣，說不想像她般「工作狂」，是由她一手造成的。

她十分不忿地說︰「我從來沒有縱容過他們，他們斤斤計較與他們的性格有關，跟我管理方式沒關係。」

「大有關係！」我說。

「你武斷！」同事不服氣地說︰「你根本不知道我怎樣管理下屬，你憑甚麼說我縱容他們？」

和她共事多年，雖份屬不同部門，卻經常因工作而一起開會，而且我負責報章雜誌出版，她負責公關宣傳，工作關係甚為密切。我又怎會不知道她的管理風格呢！

況且和她又談得來，才「敢」於當面「批評」她。

「過去兩年，我們推出了多少個新刊物？」我笑著問。

「三個？」她想了想說。

「那麼，你們在宣傳上用了多少種方法？」她眨眨眼，心裏數著說︰「三、四種吧！」

「一般來說，做一個廣告設計，放在公司報章和雜誌，或者以剪印花模式送些小禮物，有試過用新方法嗎？」

她說：「沒資源。」

為了緩和一下氣氛，我問她︰「試試我的新飲品如何？」

她習慣了我的說話方式，笑著答道︰「是否給我喝『啞藥』，不讓我反駁你？」

我從房間的小雪櫃中拿出韓式柚子茶，她立刻搶著說︰「這便是你的新飲品？」

我不說甚麼，在她杯裏，放了兩匙羹的柚子茶，再從雪櫃裏拿出一罐Perrier。她的眼神充滿了好奇，倒了半罐Perrier進她杯子內，她急不及待的喝了兩口。

「嘩！」她讚歎道。

「我建議過你們把抽起部分在自己報章雜誌上登廣告的錢（即使同一機構，也要付錢，當然有折扣）放在人家網站廣告，又或者把送小禮物的錢拿去地鐵站或街頭搞event。」

「這些方法太新了，而且同事未必同意，亦未必做得來。」她說。對，當年來說是很新，20年前的舊事。

話說回來，她說這些方法太新了，而且同事未必同意，亦未必⋯⋯正說著，她大笑一聲，指著我。

不錯，她跌入了我預設的陷阱內。







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