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身為主管想提升年輕下屬做副手，但年輕人卻認為及時行樂重要，更譏笑上司只顧工作，毫無生活意義。

下屬有他選擇權，不過一手造成此事發生，是因為做上司的她太縱容下屬。

以推出新產品為例，她部門墨守成規，經常沿用老舊方法，市場觸覺不夠，亦不願意作出改變。雖多番建議，她都以不同理由拒絕，其中竟然以「同事未必同意，亦未必做得來」回絕我。

今天當再說出這句話時，她便知道是自己對下屬鞭策不夠，推動力亦不足，間接承認了自己是「寵壞」了下屬。

市場競爭慘烈，公司要發展、要增長，每個部門應該無時無刻絞盡腦汁去想出新點子。作為公司前沿部門做宣傳，卻是最抗拒改變部門，諷刺嗎？

「任何人想在公司內設計新產品，推動新項目，或者在舊項目上作出新包裝、新宣傳策略，皆不會受到歡迎。因為基本上人是不喜歡改變，改變會帶來不明朗，人怕自己無法控制不明朗，所以抗拒改變。」

可是他們口頭上絕不會說不改變，以免自己被認為是妨礙發展的阻力，他們會集中力量去說出改變如何不可能，因為有太多不能解決的困難，以抵銷改變的動力。

我直接和做主管的同事說，他們以負面態度去面對改變，亦不願意嘗試新鮮事物，令整個部門失去了活力，亦喪失了動力。那年輕人只是「坦白」，把所屬部門的情況說出來。

他若是我下屬，在他五年前剛入公司時，他已經在我鞭策和推動下成長。如果跟不上，相信他留不到一年。因為我是個不斷向前、永不停步的管理人，怎能容忍我的下屬在得過且過、工作像影印機般刻板的過日子呢？







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