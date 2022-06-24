加入最愛專欄 收藏文章

懷孕了，不敢化妝，看著愈來愈圓的肚子，穿搭也變得束手無策，還能美美地去上班嗎？懷孕期間的職場女性，其實並不需要在潛意識裏有告別時尚的意識。

身體狀態良好的情況下，懷孕並不影響在職場發光發熱，職場孕媽同樣可以通過得體舒適的穿搭展現自己知性優雅、從容溫和的一面。因為大部分的懷孕女性直到五、六個月，腹部才會明顯地隆起。所以及時調整心態，可以由內而外的影響職場媽媽的情緒和狀態。

回到孕期職場穿搭，首先心理要這樣的概念，不是80歲就得穿奶奶裝，懷孕就得穿孕婦裝。

傳統孕婦裝，鬆鬆垮垮，除了舒服甚麼也沒有，從頭到腳和職場半點關係也沒有。由於身體確確實實發生了一些變化，所以除了職場氛圍、時尚感，我們還需要考慮舒適。

妝容依舊影響著整體形象，淡妝很重要。孕期身體腫脹，出油的頭髮讓人看起來很邋遢。

全身鬆垮VS上緊下鬆

搭配法則1：上緊下鬆

從頭到腳都寬鬆有失職場俐落感，A字連衣裙或者H型連衣裙，確保下身寬鬆不緊繃，西服外套保留了一定的正式感，還能起到大肚子顯瘦的效果，疊戴適當的配飾，自己都想多看幾眼。

上緊下鬆的搭配法則，無論是普通上班足、孕初期、孕中期、還是已經快生產的大肚肚，可以說是全階段適用。

搭配法則2：延長視覺動線

橫向VS豎向

左圖，西服和牛仔褲的色彩不同，所以視覺上會自動形成兩個色塊分區，加上扭扣是扣起來的，看起來更加緊繃不舒適，也顯得腰部更粗更圓。

同色系穿搭好處在於：

1、 襯托氣質

2、 從上到下，視覺分割感弱，有效延長視覺動線，不會聚焦於大肚子上面。

最後，推薦幾組孕期休閒穿搭，時尚又舒適。

聲明：文字原創，圖片來自於網路，如有侵權，請聯繫我們刪除，謝謝。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動