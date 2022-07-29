加入最愛專欄 收藏文章

低頭、下蹲、疾走、風吹……除了這些，你還遇到過哪些走光時刻呢？職場除了穿得好看，還要穿得安心，今期介紹給大家職場必備的防走光神器，好看安全不尷尬。

01 防走光扣

深V或者大V領衫，真的非常顯氣質也好看，容易走光也是真的。尤其低頭做事的時候需要小心翼翼用手捂住衣領口，事情多的時候未必時刻記得這個動作，所以一個小巧的防走光扣可以幫你把深V或大V立馬變小V，讓你一整天安心享受V領的美麗。

扣針款和磁吸款是最常見的防走光扣，扣針款的原理和胸針類似，需要穿過面料，所以適合中厚或者可以穿孔的面料，像真絲等輕薄材質穿孔容易留下痕跡，或者勾絲，對面料造成破損；推薦磁吸款，對於輕薄面料來說，吸的穩當又不傷面料。不同的衣服風格和穿著需要，還可以選擇珍珠、金屬、貝母、玉石、鑲鑽等不同材質作為搭配。

02 防走光貼

看起來和雙面膠紙沒兩樣，一面貼在皮膚上，一面貼在衣服上，V領走光？一字領總是往上滑？領口總走光？襯衫領容易翹邊？想貼哪裏貼裏裡，夏天穿輕薄衫必備神器。

下一頁：子母魔術貼







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動