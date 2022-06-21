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珍寶海鮮舫沉沒南海！珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團日前發聲明表示，上星期二離港的珍寶海鮮舫，在駛至南海西沙群島附近水域時，因遇上風浪而入水翻沉。負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，加上事發地點水深超過1,000米，打撈工作極其困難，珍寶海鮮舫似乎將會永沉海底……

有近半百世紀歷史的「珍寶海鮮舫」一直被視為香港人集體回憶，惟受疫情影響而停業逾兩年，加上海事牌照到期、未能物色經營者接手，最終不得不撤離香港。回想「珍寶海鮮舫將撤離香港」的消息一出，不少人已大嘆非常可惜，紛紛到場拍照留念！沒想到的是，珍寶海鮮舫這座海上食府，昔日曾吸引大批人慕名而至，連英女皇伊利沙伯二世、國際巨星湯告魯斯等都是座上客，偏偏今日以「沉船」姿態黯然落幕！想到未來再沒有機會登上珍寶海鮮舫，再沒有機會一嚐龍蝦伊麵、粟米魚肚羹等招牌菜的好滋味，實在令人惋惜不已！

以為只是道別，沒想到竟成為永別。與珍寶海鮮舫永別之時，不如一起來回顧這艘海上畫舫的七件事！





【回顧珍寶海鮮舫的七件事】1. MIRROR登船拍攝賀年歌MV！

在珍寶海鮮舫停業期間，人氣男團MIRROR曾登船取景，為馬來西亞電視台拍攝賀年歌MV！12子不但穿上唐裝向大家拜年，更跳唱由團歌《All In One》、《恭喜你》和《祝福你》改編而成的賀年歌medley，充滿濃濃的中式節日氣氛，熱鬧又精采！大家觀看MIRROR表演的同時，還可以欣賞到珍寶海鮮舫仿照中國宮廷的裝潢設計！

（截圖自《Astro Ü虎加把勁迎春接福大慶典》）

（截圖自《Astro Ü虎加把勁迎春接福大慶典》）

【回顧珍寶海鮮舫的七件事】2. 《食神》、《龍爭虎鬥》等著名電影取景地！

以中國宮廷設計而聞名的珍寶海鮮舫，一直都有不少電影在此取景，包括《龍爭虎鬥》、《無間道2》、《生死戀》、《哥吉拉完結篇之世紀必殺陣哥吉拉vs戴斯特洛伊亞》、《鐵金剛大戰金槍客》等，相信電影迷一定有印象！而當中最廣為人知的，一定是周星馳《食神》，飾演超級食神大賽評審的薛家燕坐在龍椅上吃「黯然銷魂飯（叉燒飯）」的一幕更成經典！聽講這碗叉燒飯正是海鮮舫的招牌之一！

（截圖自《食神》）

（截圖自《食神》）

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