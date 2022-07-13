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兩年多沒旅行，特區護照過了期也不知道？入境處指出，現時有逾90萬本特區護照在2020年起至今年6月期間過期而未更換！為提醒市民及早更換特區護照，以免將來開放旅遊後出現阻滯及延誤，入境處推出兩部「特區護照流動申請服務站」，即日起走訪全港18區，處理市民的特區護照申請！連同即場拍照及填表，大約10分鐘完成便完成！約5個工作天便可領取新護照！

（圖源：入境事務處）

即日起至9月初，入境處「特區護照流動申請服務站」將會走訪全港18區，服務時間為上午10時至下午6時，合資格申請人只需攜帶其有效香港永久性居民身份證及所需文件（如適用），即場在流動站內拍攝申請所需的個人照片，再透過信用卡在網上繳交申請費，大約10分鐘便可完成申請！非常快捷方便！

據了解，「特區護照流動申請服務站」設有關愛服務，有專人協助長者及行體不便市民處理申請。

「特區護照流動申請服務站」今日（7月13日）會停泊灣仔電腦城、大埔富善邨善美樓、明日（7月14日在）粉嶺和滿街9號御庭軒、大埔太和路避車處。

入境處「特區護照流動申請服務站」服務時間及地點

服務時間：10am-6pm

服務地點：（按此）











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