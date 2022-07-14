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轉眼又來到7月，陸陸續續有不同的機構公布各式各樣的排名調查！最近，英國雜誌《Time Out》就收集了2萬名居民和網絡上的評價，選出全球53個最佳城市！哪一個城市獲得高度評價？香港的排名升還是跌？即睇結果啦！

英國雜誌《Time Out》每年都會舉行生活指數調查，邀請全球各大城市及地區的讀者參與問卷，分享對居住城市的熱愛程度和生活現況的看法。今年就有超過2萬名受訪者評選最佳城市，由娛樂消遣、美食、文藝活動到環保生活、交通便利、社區精神等等，最後總結出2022年全球53大最佳城市排名。

（圖片來源︰Time Out）

今年名列前茅的城市大多是歐美國家！2022年全球最佳城市首位是英國蘇格蘭愛丁堡，《Time Out》認為當地有著名景點及建築，是旅行的好地方，而且不乏餐飲場所，從本地市場至酒吧一應俱全。至於第二名就是被當地人譽為「最多姿多彩的城市」芝加哥；第3名是哥倫比亞的大城市之一麥德林，麥德林在今年調查中的餐飲、派對及社區精神方面都奪冠！

蘇格蘭愛丁堡

（圖片來源︰The City of Edinburgh Council）

全亞洲最佳城市方面，結果由印度孟買爆冷奪得美譽，《Time Out》指出當地夜生活豐富，開設眾多時髦新餐廳，娛樂性十足！講咗咁耐，香港又排第幾呢？大家可能要失望啦！今年香港由第20位下跌至52位，排尾二，遠低於台北的16位及東京的24位。《Time Out》說，香港近年來飽受社會運動和新冠疫情衝擊，但依然堅韌不拔，形容香港「已與世界隔絕兩年」，但餐飲業一直在不斷發展。隨著M+和香港故宮文化博物館開幕，以加上巴塞爾藝術展和藝術中心等活動終於重新舉辦，這鞏固其作為世界領先藝術之都之一的地位。

印度孟買爆冷奪得全亞洲最佳城市！

（圖片來源︰維基@Cididity Hat）

即睇首10位︰

1. 蘇格蘭愛丁堡

2. 美國芝加哥

3. 哥倫比亞麥德林

4. 蘇格蘭格拉斯哥

5. 荷蘭阿姆斯特丹

6. 捷克布拉格

7. 摩洛哥馬拉喀什

8. 德國柏林

9. 加拿大蒙特利爾

10. 丹麥哥本哈根

完整排名︰https://www.timeout.com/things-to-do/best-cities-in-the-world







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