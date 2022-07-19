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香港的夏天又濕又熱，莫說在室外，就連在室內都很容易中暑！天文台最近首次發出「高溫天氣持續」的特別提示，未來數天都會「熱爆」！雖然長開冷氣好舒服，但是電費就變相貴好多，不少人都會改用風扇來降溫！你又知唔知原來開風扇都有學問？無印良品之前就曾經分享過4招風扇擺位法，等我們一齊重溫一下！

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【風扇擺位法】第一式︰熱氣Bye Bye！

開風扇固然想驅散室內悶熱的空氣，不過不是單純將風力調教到最大就可以！MUJI就建議把風扇放置於打開的窗前，面向窗外，利用負壓把室內的熱空氣送走，引入新鮮空氣。

（圖片來源︰MUJI網站）

【風扇擺位法】第二式︰加強空氣循環！

在夏天，即使在室內都經常會覺得透不過氣來，到底風扇要點放先可以加強空氣循環呢？MUJI就教大家找出房間中最長的直線距離擺放風扇！這樣可以活用室內最大的送風距離，以最大限度提升空氣循環，有助驅散濕氣, 令環境更通爽。

（圖片來源︰MUJI網站）

【風扇擺位法】第三式︰與睡床平行擺放！

天氣熱很容易睡得不好！睡覺最怕開冷氣和風扇直吹頭部，一不小心吹病就慘！MUJI就建議，將風扇與睡床平行擺放，讓空氣透過床底輸送至天花板。這樣的擺放方法既可以降溫，又不會直接吹向人體影響健康，win win雙贏！

（圖片來源︰MUJI網站）

【風扇擺位法】第四式︰提高冷氣效能！

為了令室內變得涼浸浸，不少人都會同步開風扇和冷氣！據MUJI所說，夏天使用冷氣時，冷空氣會集中在地面，令室內溫度不平均，浪費電力。如何是好？我們可以將風扇與冷氣放在同一邊，傾斜45度並面向對角線，以加強空氣循環，將冷氣傳送到房間各處，提高冷氣效能。大家記得試試啦！

（圖片來源︰MUJI網站）

資料來源︰MUJI







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