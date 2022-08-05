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雖說日本是港人的「家鄉」，但不少人去日本旅行都很不習慣當地的文化，就好像日本街道沒垃圾桶、公共地方要保持安靜等等。大家又有沒有聽過居港日本人對香港的印象呢？編者就幫大家整理出日本人對香港的看法！究竟香港有甚麼地方、香港人有甚麼習慣深受日本人讚賞？有甚麼令日本人不解？想不到都幾有趣！一齊睇睇！

最近，編者就在YouTube發現了一個YouTube Channel 《May in Hong Kong 私の香港生活》，May是一位居港日本女生，她已經在香港生活了8年！在6月份，她事隔兩年半返回日本，但竟感到不習慣！還大讚香港某些地方好方便！你又點睇？

（影片截圖）

日本人大讚香港5大特點

#1 日本女生喜歡香港潮濕天氣？

相信不少人都難耐香港又濕又熱的天氣，每次去日本旅行都會愛上當地乾爽舒適的環境！不過這位居港女生反而不習慣日本的天氣，濕度低令她的皮膚很易又乾又痕。她說，雖然香港潮濕，夏天總會汗流浹背又悶又焗，但是皮膚就可以保持濕潤狀態，不用每日都搽保濕霜。對於皮膚乾燥的人來說，這種天氣又真係幾方便！

（圖片來源︰Pexels）

#2 香港服務員態度不拘謹是好處？

在香港人眼中，日本人都很有禮貌，不過May返日本後卻不習慣日本服務員太有禮貌……May說，日本餐廳的侍應都會特意向客人覆單，甚至會「踎低」遷就客人的高度；在日本藥房購物，店員亦任問唔嬲，而且好好笑容。老實說，香港服務員的態度是好是壞就見仁見智，但相信May言下之意覺得有時太拘謹會令人有種距離感，隨意一點會更自在！

#3 日本人要學香港人讓座文化？

May在其他影片亦有大讚過香港人的讓座文化很值得日本人學習！她覺得香港人遇上長者和有需要的乘客都會好主動讓座，令她很感動。她憶述，有次在日本跟家人去旅行，在大學附近的車站上車已經坐滿年輕人，整個30分鐘的車程都沒有人主動讓座給70歲的爸爸，她大感失望。編者就覺得個地方的讓座文化較好很難比較和斷定，始終每個地方都有關愛或冷漠的人，而不讓座亦各有原因；唔知大家點睇香港讓座的文化呢？

#4 香港到處都有WiFi！

對於每日機不離手的香港人來說，生活／生命絕不能沒有網絡和WiFi！而在香港生活了8年的May非常欣賞香港到處都有WiFi，大讚好方便！原來，在日本，非大城市的地方WiFi信號很差。May就分享，有次家中WiFi突然停了，公司未能即時前來處理，她就打算去電訊商店租借「WiFi蛋」，怎知職員大感疑惑，最後足足問了6間商店都借不到！

#5 香港交通比日本方便！

去過日本旅行就會知道，日本交通網絡不但複雜，而且有部分交通工具的班次非常疏！這一點就連May都大呻不習慣，她表示日本交通雖然有時間表，但不是數分鐘就有一班，有時甚至數小時才有車，甚或一日一班都有可能，所以遲到趕不到車就很麻煩……相反，香港的小巴、的士、地鐵和巴士全部都好方便，班次很密幾分鐘就有車。

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