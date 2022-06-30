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經過不斷的發展，互聯互通伸展至ETF，為香港回歸25周年的金融市場，帶來喜慶。ETF對不少投資者而言是一種新的投資産品，是建基於滬港通及深港通機制下新的産品擴容，故此，為保障投資者的利益、加強風險控制有一定的重要性，按此，監管機構設立了門檻，確保被納入的基金規模不能過於細小，較大型的基金，流動性一般較高，而且對相關基金前中後台形成一定的規模要求。與此同時，因相關ETF旗下股票必須是已經滿足互聯互通機制要求的證券，故此投資者在投資上將更有保障及把握，將較少機會出現風險事件，往後互聯互通持續擴容，ETF之下的證券亦會同步擴容，選擇上亦會擴大。

(資料圖片)

考慮在ETF標的納入上，存在一定的門檻要求，以保障投資者的利益，以及提升相關風險管理的要求。交易所ETF過去6個月日均資産規模達15億元人民幣，且其成份證券以滬深股通標的股票為主；聯交所ETF過去6個月日均資産規模達17億元港幣，且其成份證券以港股通標的股票為主，不得屬合成ETF、槓桿及反向産品。

此外，納入標的的ETF須同時滿足上市滿6個月、其標的指數發布滿一年等要求。原則上標的ETF每半年調整一次。滬股通ETF、深股通ETF、港股通ETF的首次納入考察截止日為2022年4月29日。後續，相關機構將公布首次納入港股通的ETF名單及生效日期，聯交所證券交易服務公司將公布首次納入滬股通的ETF名單及生效日期。

投資市場對優質ETF的需求將大幅增加，與此同時，隨著需求的增加，優質ETF的發行量亦會同步增加。資金量大增加，會按投資比重流入相關個股，無論是主動資金或被動資金，將會大幅流入ETF組合內的個股，刺激成交量，對穩定股價有極大的幫助，與此同時增量資金亦屬優質投資者，提升相關股份優質股東的比例。

雙向開放意義重大，中國資本市場的開放為環球市場帶來更優質的投資選擇。自2014年開始互聯互通不斷擴容，交易産品的廣度、深度不斷持續發展，愈來愈多優質的投資産品讓跨境投資者選擇，提升投資組合的多元化，從風控及回報上，帶來更豐富的選擇，讓國際投資者乘搭中國的經濟快速列車，也讓內地投資者在中國的國際市場中，接觸到更多的投資品種，讓環球投資者透過互聯互通的雙向開放，將投資哲學、價值投資、投資選擇以及風險管理融合，讓A股市場一步步成為國際投資者的焦點，成為投資者不可忽略的投資選擇。

一般投資者資金量有限，從風險管理角度，難以瞄準全套或所有指數股、藍籌股、或若干産業及板塊龍頭股。ETF的設立，不同的ETF有不同的投資主題，含有不同的權重股或龍頭股，投資概念清晰，讓投資者透過投資相關主題的ETF（即交易所交易基金），進行分散式的投資，將有限的資金，分散到不同的權重股當中，在多元化投資的同時，便利風控管理。與此同時，基金在交易所上市，流動性高，便利投資者的理財及流動性需要。

中國經濟環境穩定，預期下半年經濟增長更將強力反彈，不少投資者均提前布局。當中，五月份及六月份的經濟數據呈現明顯的反彈，大幅提振了投資者的信心，與此同時，不少經濟及産業政策出台，為未來的投資及內需市場帶來很大的拉動作用，筆者估計在未來一個季度，外資將持續淨流入，看好中國股市，中國股市將成為環球動蕩資本市場的投資綠洲。







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