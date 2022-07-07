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踏入下半年，環球資本市場依然多變，從擔憂通脹演變為擔憂經濟增長動力不足。而疫情方面，環球不斷出現新變種，挑戰仍存。投資市場特別關注國家疫情政策及防控，目前最新的情況是因時因勢制定核酸檢測，「一刀切」並非首要選項。

筆者認為，投資者需要留意近期國策，參考近期國務院聯防聯控機制説明，國家會科學制定核酸篩查策略，避免盲目擴大範圍開展全員篩查，嚴格落實「九不准」情況，同時發布第九版新冠肺炎防控方案，更加科學制定了疫情防控策略。

與此同時，國家衛健委表示，要求各地為核酸檢測機構設立「紅綠燈」，嚴格追究違法犯罪行為。工信部也取消了通信行程卡「星號」標記。觀察近期地方形勢，多地已開始降低常態化核酸頻率，取消低風險地區人員流動核酸檢測要求。整體而言，在國家「動態清零」的主方針下，筆者估計常態化核酸仍將是主要防疫的工具，而國家防疫政策會在這個基礎上不斷優化，指定科學化的疫情防控策略，特別是目前病毒仍在不斷變種，挑戰尚未消除。

(iStock)

在穩經濟的背景下，國際貨幣政策尤其重要。參考6月份貨幣流動性數據，依然十分寬鬆，經濟復甦加上寬信用回暖，當然，信用及流動性結構仍需持續改善。參考國務院觀點，內地貨幣政策維持穩健，並無超發貨幣。不過，為應對新挑戰而特別預留空間，人行第二季度例會特別去掉了「保持宏觀槓桿率基本穩定」的論述。此外，國家貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦，亦將充分運用支持中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。參考官方言論，國家在規劃上更有可能考慮增加不計入赤字的特別國債發行。

從趨勢看，國家貨幣總量及結構持續優化及增長。目前，內地資金面持續寬鬆，寬信用維持。在貨幣領域，6月份MLF等額操作為人民幣（下同）2000億元，為維護半年底流動性平穩，人行早前在公開市場操作淨投放4000億元，長期資金維持平穩，而短期資金則圍繞著政策利率而呈現波動。

在信用領域，內地5月份社會融資超預期上升，主要受政府債、企業短貸及票據融資所支撐，此外，在國策上，國家繼續增加對小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建等的支持。概括而論，國家貨幣政策仍以量寬為主要方向，同步發揮總量及結構雙重優化的功能。筆者估計在政策上，國家將對受疫情影響行業持續提供支援，往後亦需要同步留意增量工具，如特別國債的發行，重點支撐經濟發展。







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