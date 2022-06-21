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昨日（20日）33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：20；下跌板塊：13。

至4:30收，上升板塊：22；下跌板塊：11。

前市恒指收：21075。

昨市恒指收：21163.91；升88.91。

前市期指收：20995。

昨市期指收：21114，升119。

前市低水：80；昨市低水：50。

前市大市成交：1863.15億元。

昨市大市成交：1318.52億元，減544.63億元。

前市期指成交：116663張。

昨市期指成交：100880張，減15783張。

匯豐（00005） 昨日公布調升定存息，這可視為搶錢行為。匯豐開始伸手搶，恒生（00011）、中銀（02388） 、渣打（02888）何時加入搶，筆者估今、明兩周會加入了。其他細行將如何，也不能不加入搶，因為美息在下半年肯定加、加、加。

加息是個溫水煮蛙，美息5月已加0.75，7月又話會加多0.75，9月再加0.5，12月會加多少？0.5？0.75？（圖一）

美港息差拉闊，自然有資金自港元流出去美元套息。金管局話這是必然現象，金管局好心，不想嚇壞港人。但作為投資者，要自己執生。點執？

(iStock)

（1）留心銀行同業結餘，今已跌低於三千億，如再跌穿二千五億、二千億，以至千五億時，港息加必急，會急成點？當港息會加3厘時，此時煮蛙的水應已逾70度℃，隻蛙瓜得。30年前銀行同業結餘有50億（？人老了，記不清了）都夠，但今時港經濟基礎大了，要幾多億至夠，要走著瞧！

（2）唔想瓜，今時不要加碼任何孖展或借貸，並開始籌錢去還債。

（3）當銀行同業結餘逐漸減少時，例如減至二千五至二千億時，要考慮沽股。凡股息在3.5厘以下者，都要諗下要不要出貨。

（4）當銀行同業結餘低於二千億時，恒指可能要回見萬八至萬六，如何自處？逃生之門只為有準備者而開，無準備者，阿彌陀佛！

（5）買了樓者，怎辦？加息之論，已講了一年半載，應要預咗。如無預，如今真加，只好祈禱息不要加太急（即港元流出不要急）及勤力工作，千祈要保住份工，希望就算公司裁員，也裁不到你。

（6）我是經歷過80年代及1994年大加息之人，死唔去是一半靠膽大、一半靠膽細。80年代是靠膽大死唔去，仲賺一筆。94年則再不敢膽大，完全聽倫敦野村Knight在94年2月初之嚇，話94年2月已見出恒指當年高位，就急急沽股。逃過了之後格蘭斯班加息七次，共加3.5厘，使恒指由12500點跌至7000點之劫。

成交走在指數先，近十日，港股成交有升有跌，但昨日就跌至千三億（表一）。今周成交會否回見千八億或以上，是大市能否上升的動力。

昨日上午，地產板塊升幅居首，收市時，地產板塊也見居次位，這是多月來少見的。地產板塊有好表現，主要是得力於內房股升幅可人（表二）。內房股昨日表現好，是因為阿爺之前以逆周期操作，壓了內房的再升，今時才有本錢去扶內房一把。如之前任內房狂升，則今時便只好像美國一樣，眼睜睜看着樓房價跌，拖累經濟。但炒內房一定要避開仍有大量債務，尤其是外債之股，加息期下，有大項債者，必慘。

筆者見過鬼怕黑，可能會悲觀得滯。但請看看1993年至1995年的港股走勢（圖二），美息加3.5厘的破壞性，你叫我怎不怕怕！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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