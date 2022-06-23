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昨日（22日）33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：17；下跌板塊：16。

至4:30收，上升板塊：15；下跌板塊：18。

前市恒指收：21559.59。

昨市恒指收：21008.34；跌551.25。

前市期指收：21474。

昨市期指收：20980，跌494。

前市低水：86；昨市低水：28。

前市大市成交：1193.62億元。

昨市大市成交：1269.4億元，增75.78億元。

前市期指成交：107589張。

昨市期指成交：101839張，減5750張。

加息潮臨，不少投資者想避風，就諗買高息股來抗加息，其想法是以「此高抗彼高」。不過歷史上告訴我們，此高不可抗彼高，要買高息股，請忍、忍、忍。

基於歷史數據所限，只能拿到1992年起的數據來論。但已可以看到1994年，美國一年加息七次，共加3.5厘，到1995年便加完，其間中電（00002）、煤氣（00003）、電能（00006，前稱港燈）、匯豐（00005）、恒生（00011）的股價走勢。

這個加息期對上述5股走勢的影響，看圖便明，幾時才可買，自己睇啦！

仲有，又話加息有利銀行股嘅？點解當時匯豐與恒生的股價都跌？！

(iStock)

昨文《衰退？》提出當愈來愈多人認同衰退必臨，一如大家接受打十號風球，各人都會走避。昨日市跌，是因為市場認定衰退必臨嗎？

美儲局昨晚有嘢講，市場最想聽乜？不要講衰退不來，要講衰退會來，大家執生，這才貼地氣。此一如港財政司陳茂波，如今時叫大家買樓啦、買樓啦，你估市民會怎鬧佢：唔貼地氣。大眾很多時要氹，但有些時要嚇，才叫做善體民情。

馬斯克兒子因要做變性人，要跟馬斯克脫離父子關係，阿里巴巴 （09988） 和螞蟻亦如是，要脫離關係，阿爸才可免一身蟻。不可Winner takes all，阿爺一早講明啦！

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







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