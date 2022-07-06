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昨早，市場一片歡愉，恒指炒高近四百點，原因是美國欲減華貨關稅，但收市卻只升22.7點，期指跌110點。為甚麼會這樣？簡單，有人呃人，有人俾人呃。

特朗普在華有工廠，他知道美國人民要生活好，是離不開價廉物美的華貨，故當大大聲話徵重關稅時，卻靜雞雞地以凡有利美民生、國防的華貨可申請減免關稅和輸入，衣服鞋襪等物品，美國製造不來，又是美國人所需，在特朗普開徵關稅不久，關稅已可減免。至於大疆的無人機，美國軍方造不出來，也是可以被入口，只是普通美國人被制而已！

歷史證明，所有美國的制裁，都是想人死，不想自己死，所以儘管美禁俄油售歐洲，但自己就大買俄油，這是公昭之事。

今時美國要取消的關稅是關乎美通脹，亦大多是之前已被減免關稅的華貨。美國不想中國發展的科技貨，又不關乎通脹的，美國會減嗎？若然不會，港股昨日要「慶」甚麼呢？當美國不再制裁華為時，就真要慶了。

在風和日麗的市場裏，投資者可以市盈率、息率、公司發展前景來投資，但在今時風雨大作的市場裏，要看甚麼來投資！要看：

無通脹了嗎？不加息了嗎？經濟好了嗎？公司回復盈利增長了嗎？還是：

公司裁員增加了嗎？多了公司執笠嗎？衰退了嗎？滯脹了嗎？

以上的問題，是個大圍經濟Macro Economic的問題，不是個別行業、個別公司的小微經濟Micro Economic的問題。

當間屋火燭時，就唔好諗今晚煮乜餸，因為個廚房已經燒咗嘞。

文題：「投資者要買的是明天」，其實是很白癡的議題，投資者永遠要買的是明天，不是今天，更不能是昨天。那麼明天的投資環境是怎樣的呢？請看介紹的五個月之前彭博跟Jeremy Grantham（Grantham何許人也，與巴菲特齊名）所作的訪問（請【按此】觀看「彭博訪問Jeremy Grantham」），嚴肅的投資者要聽晒並消化，不嚴肅的投資者，看我的撮要，但應幫不到你怎去避過你人生中的可能第二個大跌市，因為你不理財，財怎理你？

標普羅素2000頂背馳

這個五個月前的訪問，其實是考核Grantham在之前十個月之前的預言，Grantham當時謂美股會在數月內泡沫，但十個月後，美股仍未爆，標普還升了23%。彭博主持就問：點搞，Grantham話，無估錯，美股只不過是多了幾個月（即十個月後）才爆，是不是Grantham跌落地揦把沙。嗱，學嘢啦。

Grantham謂，標普升了23%，但羅素2000同期無升並反跌，按在好景時，羅素2000的漲幅，應是標普的1.5倍，即應升逾30%。但無升，即是頂背馳！

這個頂背馳有幾大殺傷力？Grantham謂，今次的泡沫吹大到逾三個標準差，這是個百年一遇的大泡沫，是1920年代式的泡沫和爆破，搞不好，可以使投資者一生炒作所得盡輸回去，翻不了身。

有投資者尚望今周五美國的就業數據會有個職位大增的驚喜，筆者只能講，驚就有份，喜應欠奉。看：

（1）圖一，Facebook老細Zuck話要炒人；

（2）圖二，已公布裁員的美國大公司及其裁員數，見到之後喜不喜？

公司為甚麼要裁員？無生意囉。不是物價貴、工人貴，只要這些上升的成本能轉嫁予消費者時，成本幾貴都不用怕，但當上升成本不可能轉嫁予消費者，公司就要減皮、裁員，縮寫字樓、工廠、貨倉面積。其中一個必然手段，當你縮，我縮，人人都縮時，有兩個現象：公司倒閉，貨品會賤價來鬥窮人。

這些大圍經濟發展，是有迹可尋的，今時美國樓房價跌，買樓者是要到樓價跌之時，才驚叫乜我買咗貴樓呀。但建樓的地產商則早早已聞到燶味，圖三是美國木材期貨價，早在今年初，木材期貨價已開始跌，一直跌至今，何故？地產商見賣樓速度放緩，見經濟會差，便不敢大買木材來作建屋用，他們是十多個月前，已聞到燶味，一如漁民一見到起東風，有白頭浪，而南方有湧浪時，就知會打風，早早灣水避險，這是求生的經驗和必要有的知識，不如城市人要等天文台掛十號波才知打風。

金融市場無股災天文台，求生避險經驗和知識何處有？多跟些股市大佬學習、學習。

失業潮未現，公司倒閉潮未現，百年一遇的股跌未現，你想今時賭身家去撈底，自決。

何時可見底？明續。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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