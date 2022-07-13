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昨日及今日，所有財經傳媒都講比亞迪（01211） 、比亞迪、比亞迪，聽到我煩，終於熄機唔聽，因為人人都講巴菲特與比亞迪，但無講咁而家揸定沽呢？

(CNS)

筆者一句：沽。何故？技術走勢。圖一是比亞迪日線圖，跌穿保歷加通道底，而通道有擴闊趨向，會否重複A區走勢？

再看周線圖（圖二），今時走勢，跟B區是否似樣？





無論昨日比亞迪沽盤是否與巴菲特有關，有大股東如此大手沽，這位大戶必有其沽貨之原因，除非該賣主是因個人急需財而沽，不然這位賣主，因他是大戶，其對比亞迪的現價，一定有個不太有利的看法才沽，如賣主真是巴菲特，以這位老人家的Value Investing（價值投資）策略，應是現價（指一兩日前價）是已不具Value。

N年前，巴菲特也在好似8元定14元位沽出其在1.62元區所買的中石油（00857） （圖三），之後中石油回A，炒上20元（港元計），看似沽早了，但今時中石油價？

大股東沽股有乜影響？騰訊（00700）（圖四）南非大股東數年前沽過，騰訊價回調了六個多月，今次這位大股東沽完話唔沽住，但又反口再沽，騰訊要受壓多久？

今時這些外資大股東沽中資股，要加多個陰謀論考慮，是否美國佬之後有乜茅招要打壓所有對美國產業有威脅之中資股？唔好話比亞迪的電動車不會不影響到美國之後的電動車業。

長揸策略不是四海皆準

面對這類的冧市，及今時投資環境，投資專家Peter Lynch有如下建議。

美國通脹高企、樓市欲墜，加上俄烏戰爭，市場上人心虛怯，故有崩盤、冧市之論。歷史上，也曾見過冧市：1929年，華爾街冧市，引發經濟大衰退；1987年黑色星期一、2000年科網股爆破、2008年金融海嘯，乃至2020年新冠病毒引發的股災，大家記憶猶新。面對大市調整，甚至冧市，著名對冲基金經理彼得•林奇（Peter Lynch）這3個法則，不妨一看。

一、要專注於公司基本因素，不要聚焦於宏觀經濟發展。

林奇說，投資者首要做的是，買一間有價值的、必贏的好公司。投資股票不是買六合彩，因每隻股背後都有一間公司。

股市有升跌，但都會是短暫，而基本因素好的公司，股價會長期趨升。因此，投資者要集中揀做得好、正在贏的公司。林奇又形容股市像隻野獸，並不受控，只有好的公司，即使在跌市，才會再站起來，蘋果公司便是好例子。2020年3月，蘋果股價大跌，但現在股價已升至疫情時的三倍！

以目前市況，這法則無疑很難令人接受，但有堅實基礎因素的好公司，確可讓你在風浪中，穩坐釣魚船。

二、如果策略正確，長遠幾近必賺。林奇自言太愛波動市。1972年，美市跌，他持有的墨西哥餐飲公司Taco Bell從14美元大跌至1美元，但Taco Bell既沒負債，也沒有一間分店關門。雖然他從7美元已開始買入，但當年卻跌至1美元！不過，股價再次無常，6年後，百事可樂卻以42美元收購Taco Bell！發達囉！這成為林奇當年最大的一宗交易。然而他更估計，若不是被收購，Taco Bell股價有機會升至400美元！

林奇說，市場大起大跌對公眾當然不是好事，但市場有升跌，其實十分正常，而且肯定會發生。買股是好事，如不了解，就買基金好了。他又指出，從歷史數據看，公司每年增長約8%，約9年會增長翻一倍，其後8、9年又再翻一倍，股票市場也如是，因公司增長，最終也會體現在市場上，投資者只須不斷加注，便可坐享其成。

風物長宜放眼量，買股要長遠着眼，不要太在意短期起落。長遠計劃，宜以閒錢投資，如果資金須用來結婚、支付首期等，還是不要沾手為妙。大家不會知道明天股市升或跌，但一般市況長期都趨升。以1987年道指為例，當年每天跌22%，怕未？但當年1833點，卻升至1999年的10000點！可見股市長遠趨升，故不要一慌就沽貨，或過分焦慮。

三、不要擔心冧市或個市有幾長命。林奇教我們要從歷史學習，過去93年，股市經常跌，有50次跌逾10%，即約兩年就有一次這樣的調整；50次中，又有15次是跌逾25%的熊市，以93年計，即約6年就有一次熊市。林奇說，這是股民常識，如果怕就不要買股好了。沒有人會預知股市升跌，而股市暴跌卻是個好機會。他強調，只要勤讀財報，做好調研，就敢於撈底買股，不會有問題。

調整、熊市可以這樣看待，但冧市又如何？其實這也是投資經驗的一部分。八七股災後，1988年有人擔心經濟衰退，林奇坦然答會，但他反問為何要擔憂？他指過去美國曾經歷過失業率40%、通脹10%，以及最優惠利率高達20%的年代，所以憂慮十分無謂。有人又指有些特別日子，例如：選舉、奧運，甚至月圓等，都會影響後市，還是這句：不管一時升跌，股市長遠向上。

但股市是否真一定會終升？筆者相信是的，但：

（1）日本股市自1989年從三萬點下跌，至今時仍未升回該位，33年了，投資者有幾多個30年？

（2）各位以為騰訊要幾多年之後才可以回見700元？

（3）唔覺意撳700，撳少個0，出咗隻金粵控股（00070） （圖五）Ooop，有無機會見家鄉？

所以，Peter Lynch的長揸策略，不一定四海皆準。

今時尚有個更重要的變數，就是世界變，以前香港的股王是南洋紗廠，之後有董氏家族的東方海外 （00316）（圖六）和包氏家族的環球船務。東方海外守得雲開見月明，包氏的環球船務變身登陸艇，搶灘九龍倉（00004）（圖七）變身做地產，回看，是東方海外的留守好，還是環球船務的變身好？

一句：要順風向，因為站在風口上，豬也會飛上天。投資、炒股，不是長相廝守，而是One Night Stand，這個One Night，可以是真的One Night（炒期貨），亦可以是好多Night，有幾多Night，又是看風使，風停了，便Game Over。







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