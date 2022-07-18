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我們講美通脹，並不是要關心美國人的民生，我們講美就業，講美GDP，並不是要關心美國的經濟表現。我們只是想從中估到美股後市，對有炒美股的朋友，這是重要的。就算今時港股跟美股不太掛勾，港股仍多少受美股走向影響，美股後市如何？

(iStock圖片)

美儲局並不是只看美債，不看美股。美儲局就有個內部模式，去估量美股平定貴，理論基礎是對比美債息和美股的派息，一般大戶、基金，也是拿這個債/股息差來決定買多些債還是多些股。

美儲局的模式是，股息要高於10年債息380點子息差，才會吸引到投資者去買美股。因為債不怕債價跌，但買股，就怕股價跌，那就收息補不了股價跌的損失。前些年，美息在低位，拖到港息也到低位，1年期港存款息也不到1厘，那時筆者就認為逾3厘至3厘半者都有投資價值。但今時美息升，港息終升，這個3至3厘半港股息就有投資價值的要求，就要調高下，調高至幾多，看美、港息會加至幾多。

在前一陣子，標普500的股息率在5.95%，以前一陣子，美10年債息在2厘水平下時，買股就多了3.8厘或3厘以上的回報。圖一是美標普500股息與美10年債息的息差對比，在未來數月美10年債息應會續升，而標普500未來數月的股息回報呢？

在未來兩周，是美股第二季度的業績公布，摩根大通、摩根士丹利、愛立信已公布了其第二季業績，均不及市場預期，股價當然受挫，愛立信一跌更是9%。這次的美股二季度業績公布，不單是關乎個別公司的投資價值，亦更關乎美國是否會步入衰退，通脹是否持續的探射燈。

高盛指出，今時美股市場的看淡情緒正擴大，在上周股票分析者下調了逾500家美上市公司的投資評級。如此大規模看淡，是自2008年金融危機以來，只出現過四次，結果是美股應會再下。有預期，標普會自上周一水平，再下跌7%，即會跌至3500水平，而納指會下跌約10%至10500水平。

公司業績不好，MBA一般教導要炒人，削成本，可以預期下半年時美國的就業數據將會惡化，剛公布的7月就業數據不是新增就業職位勁升嗎？

名額是勁升，但細看數據，是不少工人一身兼兩三職所致，可以一人兼兩三職，即是份份都是part-time，而且如果不是賺不夠食，點會撈咁多份part-time吖，何以見得？圖二是美國工人的實質工薪，即是扣除通脹的上升，美工人在過去15個月都已是負增長了，入不敷支，會怎樣？

芝加哥儲局做了個對美國經濟前景調查，6月的結果是負60（圖三），是自該調查以來最低紀錄，亦較新冠疫情封城時更低。

今時高通脹，數月後將衰退，美息將如何？圖四是美儲局的息口點陣圖，美儲局官員估美息會於2023年初見頂，之後會回下。又據上文所講的美股息與美債息對比，如當時美公司的盈利前景被重估回增的話，在股息趨升，美債息趨下時，在那時前後，美股應見底回升。至於會前幾多就升，還得看之後數月的疫情、俄烏戰、油市三個領域的表現。

港股又如何？短期不看好囉，今年2月走勢重演（圖五）？唉！

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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