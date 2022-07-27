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量子基金及索羅斯基金共同創辦人、著名私人投資者、暢銷投資書作者羅傑斯（Jim Rogers）在視頻訪問（約一星期前，見「羅傑斯（Jim Rogers）」視頻訪問）中，分析了股、金及商品的最新動向，他預期在幾個星期內，俄烏戰事會有突破性的「正面發展」，並導致股市反彈。

（CNS）

大市現水平再跌30%

熊市（圖一）





他預期將有很多熊市，一如以往，熊市經常有，但他預期一輩子中最壞的一次即將出現（過去十數年中，他經常謂有熊市），這次熊市就像2008年一樣，問題同樣是債務太多，將十分可怕。他預期大市可在現水平再跌30%。歷史上，1989年大市由高位回落，估值過高、投資新手入場，很多人輸了很多錢，情況可能重演。

大反彈（反彈5%或以上稱為大反彈，惟短彈之後，大市就較大機會趨跌。）

俄烏戰事持續，市場現時悲觀情緒瀰漫，美政府不會承認熊市出現。他指如果烏克蘭在外交上有正面而突破性的發展，大市便會反彈。他強調沒有內幕消息，現在也不是熊市，現在的調整根本微不足道。

美債及市場（圖二）





他認為2009年以來，美債太多。面對現在9.1%通脹率，是40年來新高，他引述1980年，國庫債券息率逾20%以遏通脹，他認為美政府做錯很多政策，令利息高企，通脹如脫韁之馬，將導致很多人破產。

聯儲局政策及衰退

不斷印銀紙只會令通脹持續，民眾繼續痛苦。如果用供給側方法，減稅，也似沒有用，他總結遏通脹沒有無痛方案。

投資啟示

投資者只應買自己熟悉的股。通脹升，農產品、能源價格會隨之上升，將會受惠。若懂得沽空，不妨沽空；否則資金就放在銀行，靜待時機，哪怕只有1%回報，總比輸20%好得多。利息上升，宜持現金較好。

通脹預測

對國際貨幣基金組織（IMF）稱明年可遏止通脹，他直言不要理會IMF、世銀等，他覺得美國花了公帑去養這群高薪，又有可觀退休金的冗員，更揚言要廢了IMF，他曾看《IMF年報》，它分析說東南亞經濟發展佳，翌年卻爆發亞洲金融風暴。

比特幣

他說除非有戲劇性的變化，例如歐盟改用比特幣而不再用歐元。否則，如果沒有國家政府金融體系支持，比特幣一定不能成為法定貨幣，他不會買。

農業、烏克蘭（圖三）





他指沒有市場會直上或直落，過程中，必定會有調整，揀農業板塊仍是明智之舉，未來幾個星期，俄烏戰事（今時烏克蘭穀物可出口）有機會觸發反彈，因和平會令穀物、原油等商品價格下跌，股市將鬆一口氣，皆大歡喜，通脹壓力、買股買債，股市反彈，繼續跳舞。不過，他卻不認為烏克蘭會願意割讓領土，美國要做些工作，但又不是願意花錢便可以解決問題。

美元

俄烏戰事加速了其他國家尋找另一些貨幣，包括支持數字貨幣和加密貨幣，與美元競爭。他指國際主要貨幣每百年就會轉變，現在似乎是如美國不高興你，便會收回美元及美元資產，這令人不安。

美元短期內依然強勢，因很多人仍然覺得美元是資金避風港，但IMF的特別提款權（SDR）正加快步伐，擬取代美元。

黃金（圖四）





他說黃金比其他資產表現較好，2008年資產價格向下，黃金便發揮作用。他說市場會告訴他甚麼時候買，而不是甚麼水平買，例如市場恐慌性買金，他就會買，而不是看甚麼價位買，他只跟市場走。

人生忠告

至於如何令自己快樂，他建議找個心靈伴侶，可以一起思考的那一種，他也曾叫主持人嫁個農夫，因他認為未來幾十年做農夫將很富有。他也建議要生孩子，認為那是有趣、極好的事情，同時要追求自己醉心的事物，做自己熱愛的事情或工作。（唉！人生有知己，又有足夠錢去不用看老闆面色，做自己喜歡做的事，的確寫意！但有幾多人能達此？）

羅傑斯是看大方向，他不是個Day Trader，在目前市道，不少人仍醉心做Day Trade。結果往往是日出而作，日落而息，炒成日，到收市就歎息，又輸一天，市道日日變化大、變化速，易輸多贏少，所以羅傑斯忠告大家：

揸住錢啦，但長線不一定是揸美元，極可能是揸隻以大宗商品作抵押品的SDR，這會是金磚等國會推出的新貨幣嗎？

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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