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朋友傳來一篇謂是阿桑奇（Julian Assange）寫的文章，他是爆了N份美國國家醜聞的密件而被美國環球通緝了N年的人。文章原是英文，譯為中文，將分兩天刊出，值得你一讀，文中深入探究了世界外交、金融體系如何制定和運作，以及美國必須令世界動盪的原因。

阿桑奇表示，美國說她的目標是要在烏克蘭戰爭中，削弱並打敗俄羅斯。那麼，中國會否成為她下一個打擊目標？絕對會。

此前特朗普政府的策略是，當中美較量時，美要與俄羅斯維持友好關係。美軍撤出阿富汗後，很多人都猜台灣會是下一個戰場，但拜登智囊的胃口卻大：想同時對付中俄兩國。

要明白為何中俄都會成為美國的目標，我們須看看美國經濟、國策、外交是如何制定和運作的。

美元要繼續成世界儲備貨幣

前美國國安局主管，曾分別於1966至1968及1977至1981出任美國家安全顧問的布熱津斯基（Zbignew Brzezinski）曾說：「當務之急是不讓歐亞任何一個國家崛起，主宰歐亞，挑戰美國。」要看懂阿桑奇這篇文，一定要先了解布熱津斯基主張甚麼，而他的主張也分兩天刊出。（見「布熱津斯基」）

(iStock)

美國只有全球4%人口，地理上孤立於擁有世界7成人口的歐亞大陸，若連非洲部分國家計算，她更孤立於世界87%人口以外。地理上孤立雖有利於軍事防禦，但對經濟發展卻是個障礙。因此，在經濟上，歐亞是美國的競爭對手，而歐元也被視為對美元構成威脅。

在地理上如此孤立，人口又少，美國要維持她全球最大經濟體的地位，美元就要繼續是世界儲備貨幣。只有這樣，美國經濟才可高度擴張而不被經濟的基本因素所囿限。

要成為世界儲備貨幣，美元必須全球流通。美國創造了一個以消費為本的龐大經濟體，而美元就流到了產品供應的國家，例如中國、日本這些以製造產業為主的國家。要生產，中、日便需要能源，就要用美元買沙特阿拉伯的石油。自1990年以來，美股或美金融市場每年平均年賺37%，回報如此吸引，吸引了已流到沙特阿拉伯的美元又再回流美國。美國印鈔，換取來自世界各地的商品，但錢最終仍流進了華爾街，令富者愈富。美元就這樣全球流通，不斷循環。

石油要與美元掛鈎勾

要令這個循環能夠繼續這樣運作，需要：一、沙特石油須以美元交易，所以透過這個「石油--美元」的關係一定要與沙特傾好；二、美股及美國金融市場的表現必須比其他主要經濟體為好，這是為何美國要有一個高槓桿的金融經濟，以及一個高度投機的股票市場，而盈利較小的製造產業則外判予中國。美國生活水平不錯，吸引了全球頂尖創科人才支撐著其高科技產業，於是美國與其他國家，例如中國的科技鴻溝就不會收窄。這正是為何華為雖擁有5G專利，世界首屈一指，卻在美國被取締的真正原因。

賣完產品給美國之後，原產國如中、日若把全部貨款（美元）兌換成本地貨幣，就會造成通脹，令其出口貨品昂貴。因此，中、日會把部分賺來的美元買美債（美國國庫債券）。這是為何美國這樣的一個富裕國家，竟會向人均GDP僅是她五分一的中國欠債的原因。由於持有美債，中、日被迫要支持美元，因美元跌，他們辛苦賺來的錢便會變陰司紙。對中國來說，部分美元更用以支持遍布全球的「一帶一路」項目，須待日後基建項目完成，中國才有更多商機。

世界霸主不容挑戰

亞、非洲人口龐大，如果發展迅速，美經濟份額必會縮小，而美元的重要性也會相應收縮，歐元便會取而代之，成為世界儲備貨幣。到時美國就不能再在沒有通脹下，還能不斷印銀紙，反而只會淪為委內瑞拉，而美國經濟的規模亦只能回歸基本因素，比起美國今時已膨脹的經濟規模自然小得多。歐亞國家愈發展得快，這情況就會愈早出現。因此，美國不會容忍任何一個歐亞國家的經濟會強大得與之比肩。80年代，當日本經濟迎頭趕上美國時，日經濟便被美擊潰，其後30年停滯不前，一潭死水。國際貨幣基金組織（IMF）會對發展中國家經濟計劃的決定，發揮影響力，以確保那些國家財政緊絀得只足以長期負擔利息，或只供有意義的基建及經濟發展，好讓勞工成本繼續平，而美國經濟佔世界份額續大。

當美國印了大量銀紙，其他國家的美元外滙儲備便貶值，他們為免出口到美國的貨品變得貴，也進行「量寬」，這便令人民的儲蓄貶值，引發國內通脹。雖然有些國家可透過生產更多產品以紓緩通脹，但對一些出口較低檔次產品，例如農產品的國家來說，因時間及資源所限，要在短期內增加生產並不可能，所以發展中國家其實最受通脹影響。有人估計，自廢除了布雷頓森林體系（Bretton Woods System）之後，美國開始在沒有黃金儲備的支持下，只講求「信用」以來，美元財富每年貶值了約9%。

儘管北美大陸易於防守，但美國2021年的軍費預算仍相當於軍費緊隨其後的11個國家的總和！這是因為從印鈔機和美國納稅人而來的錢，要花在境外800個遍布全球的美軍基地，以保障美國利益，而最重要的是，要保障美元霸權。

美國對任何威脅到美元地位的人和國家，絕不手軟，早有前科：

一、2000年，伊拉克前總統侯賽因說，伊會開始接受歐元而不是美元買石油；3年之後，美國發動伊拉克戰爭，侯賽因戰敗被捕；2006年被判絞刑；

二、2009年，利比亞前領導人卡達菲以第納爾（Gold Dinar）賣油，2年後被美國支持的敵對勢力NTC（利比亞國家過渡委員會）殺死；

三、敘利亞效法伊拉克和利比亞，令其央行獨立自主，擺脫由美聯儲控制的國際結算銀行（BIS），奧巴馬便企圖推翻敘國總統阿薩德政權；

四、伊朗自2011年以來，一直以美元以外的貨幣買賣石油，遂被美國制裁；

五、2019年，普京完全放棄以美元進行石油交易，更差不多盡沽美元債券，他現在是去美元化的先驅，所以美國正圖謀令他倒台；

六、中國於2013年推出「一帶一路」計劃，協助亞、非及南美洲國家發展；又使用美元以外的貨幣，與伊朗及俄羅斯交易，並推出CIPS（人民幣跨境支付系統），以抗衡美國用以制裁不聽話國家的SWIFT（環球銀行金融電訊協會）系統，加上中國經濟規模正迅速迎頭趕上，遂使中國成為了美國的頭號目標。

若某國支持美元，其實是被搶掠；若某國不支持美元，其政府便會被美國推翻。這不是透過金融手段去奴役其他國家，還會是甚麼？（明續）

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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