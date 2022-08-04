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二戰後，美國3大戰略家：布熱津斯基、基辛格(Kissinger)及亨廷頓(Huntington)對美國的地緣戰略和外交政策產生了極為深遠的影響，他們把美國逐步扶上了全球霸主的地位。

布熱津斯基認為，如果世界地緣政治出現3個情況，將會瓦解美國的全球霸權，因此在其後20多年，美國一直阻止以上情況發生，甚至不惜一戰。

布熱津斯基所說的3個情況是甚麼呢？

為何當今美國已經無法阻止布熱津斯基所認為的，最糟糕的第3種情況發生呢？

（iStock）

誘使蘇聯陷入阿富汗戰爭泥潭

布熱津斯基在哈佛大學獲得博士學位後，任職哈佛俄國問題研究中心和國際問題中心研究員。此後十餘年，他一直在研究國際地緣戰略問題，並發表過許多著作，後成為美國蘭德公司(著名的綜合性戰略研究機構)的顧問。

70年代初期，美蘇爭霸進行到第二階段，此時蘇聯處於攻勢，美國轉攻為守。

為適應國際形勢的變化，以金融寡頭洛克菲勒為首的國際金融資本，找到布熱津斯基作代表，吸收美國、歐洲、日本的大銀行家、資本家、政府要人和學界精英參加，成立頂級私密精英社團三邊委員會，協調各國在重大國際問題上的立場。

同時，通過三邊委員會構築的關係網，向各國政府輸送他們的代理人，以達到控制各國政府，為壟斷資本利益而服務的目的。

1976年，在國際金融資本的操作下，農場主卡特成為美國總統。卡特上台後，布熱津斯基獲委任為國家安全事務助理，成為了美國外交政策的實際操控者。此後幾年，布熱津斯基多次建議卡特全力支持阿富汗的反蘇派，以誘使蘇聯出兵。

過程中，他與基辛格一起，為推動中美1979年正式建交，發揮了極為重要的作用。1979年，蘇聯以援助為名，派兵佔領阿富汗北部地區，與阿富汗人民展開曠日持久的戰爭。

布熱津斯基得知消息後，寫信給卡特:「蘇聯終於陷入了戰爭的泥潭，這場戰爭必將導致蘇聯最終瓦解……」

當時的蘇聯，擁有4萬枚核彈、6萬輛坦克及549萬軍隊，國力如日中天。布熱津斯基的預測也被許多人認為狂妄無知，並沒受到廣泛認可。

卡特下台後，布熱津斯基也離開政壇，回到哥倫比亞大學教書，但一直沒有放棄試圖在幕後操縱美國政治的企圖。

1986年，布熱津斯基寫了一本名叫《競賽方案》的書，內容大致是美蘇冷戰時期，美國必須遵循的地緣戰略綱領。他在書中指出:美蘇之間的競爭，不僅僅是兩個國家的競爭，而是兩個帝國體系間的競爭，是人類歷史上，第一次兩個國家為了全球優勢而競爭。雖然都是超級大國，但是蘇聯明顯「發育不良」，只要蘇聯不戰勝就會失敗，只要美國不戰敗就是勝利。美國只要立足於文化優勢，再進行全球戰略設計，蘇聯必將解體。

蘇聯解體後，美國應該設法從東西方擠壓俄羅斯，促使中國、印度、土耳其、伊朗、俄羅斯等地區強國，圍繞裏海--波斯灣資源圈，互相展開激烈競爭。在此過程中，美國只要進行制衡分化，即可穩坐釣魚船。

1991年12月25日，蘇聯瓦解，美國人想起了那個在十幾年前便積極推行和平演變，引誘蘇聯進攻阿富汗的人。於是，布熱津斯基一夜之間聲名大噪，成為世界級的「大戰略家」，也再次成為美國政府最重要的智囊。此後，美國的外交政策都按照布熱津斯基設計的地緣政治框架進行，所有的戰略設想都得到完美實現，也實現了對全球事務的領導。

提出「奶頭樂」理論，制定和平演變計劃

1995年，在美國三藩市舉行了一個滙集全球500名政治精英的會議，與會者包括英國首相戴卓爾夫人、美國總統老布殊、CNN、惠普、微軟的創辦人等。這些來自社會頂層的精英人士，紛紛表達了對未來世界的擔憂。

他們認為，隨著世界發展，社會財富會加速流向20%的有錢人，剩下80%的人財富會嚴重縮水，這會爆發社會矛盾，如何解決？

在大會上，布熱津斯基提出了他的解決方案「奶頭樂理論」。其理論核心是:由於生產力的不斷上升，世界上大部分人口將不必也無法積極參與產品和服務的生產。為安慰這些「被遺棄」的人，避免產生階級衝突，其中一個方法是:製造「奶頭」，並餵之以「奶頭」--讓令人陶醉的消遣娛樂和充滿感官刺激的產品(例如網絡、電視和遊戲等)填滿民眾的生活，轉移其注意力和不滿情緒，令他們沉浸在各種「快樂」中，在不知不覺間喪失思考能力，無心挑戰現有的統治階級。

以美國來說，「1美元炸雞」、「2美元漢堡」保證社會底層人民的基本生存，然後每年拍大量的電影、電視劇，製作出各種各樣的遊戲，讓這些窮人忙碌起來，沒有時間去思考一些複雜的東西，這樣便可維持美國社會的基本穩定。



同時，背後還有另一個「黑箱」操作。如果有國家不受美國大金融資本的控制，不受美國政府的歡迎，美國就把黑手伸入這個國家，布熱津斯基還為此制定出一個計劃:



一、用金錢利益，收買這個國家的精英階層；



二、用美國的價值觀，改變這個國家人民的價值觀；



三、如果強硬的政府無法滲透，就扶持或收買民間組織；



四、扶持敵人的敵人，來實現國際制約；



五、收買這個國家的武裝力量，協助政權更替；



六、直接消滅反美政權，扶持傀儡政權統治。

這便是這20年來，世界上有不少國家，紛紛爆發各種「顏色革命」，所謂和平演變的源頭。美國曾也想在中國搞這一套，但是其陰謀被中國粉碎，那個「公知時代」也就此隕落。

要如何應付中國的崛起





1997年，布熱津斯基又寫了一本叫《大棋局》的書，論述了在未來20年內，可能會導致美國全球霸權崩潰的3種情況:俄歐聯盟、中日聯盟、中俄伊聯盟。同年，關於中國未來的發展，他作出這樣的預測:

「中國到2020年會成為『地區主導大國』，在亞太地區擁有一個勢力範圍或受別國敬服的範圍，而不可能成為在各個主要領域都富於競爭力的全球性大國，儘管中國可能有此企圖。」

「中國一定會發展壯大，這將為世界所公認，但不管中國多麼強大，它都不會去爭奪所謂主導權，無論是地區的還是全球的，因此勢力範圍的概念是和他套不上的。」

布熱津斯基又認為，美國一定要極力避免中、俄、伊結成大聯盟的情況，因為這對美國霸權是最大的潛在危險。為了防止出現這種情況，美國必須同時在歐亞大陸的西部、東部和南部邊緣施展地緣戰略手段。他認為，只有在美國同時對中國和伊朗採取敵對政策時，中俄伊「反霸權」聯盟才會形成。

特朗普當選總統後，卻做了布熱津斯基最擔憂的事情。在他任內，中伊兩國簽署了25年全面合作協議，其中包括中國投資伊朗能源和基礎設施、石油和貿易用人民幣結算等。

美國政府的短視，不但打破了布熱津斯基設計的「大棋局」，結果反而朝著他預測的最壞局面發展:中、俄、伊三國被迫形成「反霸權」聯盟。

面對這樣的結局，布熱津斯基不得不感歎:「長期狂妄自大造成文化上的享樂主義，使政治精英逐漸喪失了雄心壯志。美國人也不再願意為社會作出犧牲。文化上的衰敗、政治上的分裂、財政上的通脹加在一起，使帝國的根基已搖搖欲墜，倒下去只是時間問題。」

2014年，克里米亞危機之後，布熱津斯基便預言了俄羅斯將對烏克蘭採取軍事行動。

他向美國政府建議:「西方應該重申，它希望與俄羅斯和平共處，以一起幫助烏克蘭實現經濟復甦和政治穩定。西方應該再向俄羅斯保證，它不會將烏克蘭拉入北約或讓烏克蘭與俄羅斯對立。」

當時，布熱津斯基與另一位國師級人物米爾斯海默(在對華政策上，與布熱津斯基意見相左者)，均對未來局勢做了預測：

一、烏克蘭不能加入北約，否則俄羅斯一定會發動戰爭。二、美國不會派兵，但是會對俄羅斯施壓。三、北約和美國不親自下場，俄羅斯必贏；如果美、歐親自下場，那麼會將整個人類拖進核戰的危險境地。不過，自布熱津斯基2017年逝世後，美國那些短視的政客，只看到了眼前的利益，更將烏克蘭人民當成用來對抗俄羅斯的工具，最終導致俄烏戰爭爆發。

2022年，俄烏戰爭爆發後，美國「鷹派」的代表米爾斯海默，這個終其一生，為美國「霸權」出謀劃策的戰略大師也譴責說：

「我一生都在研究大國政治。在俄烏戰爭中，誰要為這次戰爭負責？有些人認為是俄羅斯，尤其是普京應該負責，我完全不同意這種觀點。在我看來，歐、美對今天發生的事情負有主要責任。它在很大程度上，是由一場美國支持的政變促成的。北約東擴是動了俄羅斯的紅線，克里米亞、格魯吉亞已經證明。現在，西方依舊要把武器布置到烏克蘭，當你已經把熊逼到了角落，還『用木棍去戳熊的眼睛』，是一定會被揍的。」

米爾斯海默認為，美國不會親自介入，俄羅斯會贏。他解釋:「在這場我們與俄羅斯的競賽中，你們會想誰的決心更大？美國人不太關心烏克蘭，他們不會為烏克蘭流血和犧牲。」同時，他也表達了對核戰的擔憂:「我們正在把一個核武大國逼入牆角。」

(以上為網上文章)

結語：甚麼是國師的遠見和智慧，大家看到了。如果連兩位美國國師對今時美國國策都予以譴責和擔憂時，美國霸權還能保得多久？



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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