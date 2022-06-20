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嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

國際油價急插，拖累三桶油表現。事關石油出口國組織及盟友（OPEC+）或會增產，觸發油價持續由高位回落。面對三桶油弱勢，有貨投資者應否先行離場？澳門疫情反彈，娛樂場所須關閉至另行通知，如何評估今波疫情對濠賭股衝擊？另外，內地人民銀行今早公布6月貸款市場報價利率（LPR），一年期及五年期利率皆維持不變，分別為3.7%及4.45%。如何點解讀人行的決定？

影片網址：https://youtu.be/39YALvWlXxQ

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